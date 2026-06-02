La incesante ráfaga de acusaciones lanzada por el presidente Gustavo Petro en contra de la Registraduría Nacional, asegurando que tiene las pruebas de un supuesto fraude electoral masivo que dejó ganando a Abelardo de la Espriella en primera vuelta, escaló a un nivel insospechado. El debate ya no gira únicamente en torno a la veracidad de sus polémicos datos sobre el censo, sino a las graves implicaciones penales que sus denuncias sin pruebas podrían acarrearle en el futuro cercano.

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En la mesa de trabajo de Blu Radio se destapó una cruda teoría constitucional que pone sobre la mesa la posibilidad real de que el jefe de Estado termine tras las rejas si insiste en desconocer el resultado institucional del balotaje del próximo 21 de junio.

Para el analista político y panelista Héctor Riveros, la estrategia comunicacional que está ejecutando la Casa de Nariño en sus redes sociales no es original, sino una copia exacta de un libreto internacional que ya dejó a dos gigantes de la política continental respondiendo ante los jueces de sus respectivos países.

El experto fue enfático en señalar que este comportamiento responde a un “manual de populismo” calcado que se activa cuando los líderes de ciertas colectividades se ven ad portas de una inminente e irreversible derrota electoral en las urnas.

Riveros recordó que, aunque este tipo de narrativas suelen dejar consecuencias jurídicas nefastas para quienes las promueven, políticamente terminan siendo efectivas para mantener cautivo a un sector radicalizado de la población, sembrando la semilla de la desconfianza institucional a largo plazo.

“Bolsonaro no es candidato hoy porque es convicto, pero su hijo le compite a Lula con serias posibilidades de ganar. Desafortunadamente los seguidores de personas como estos empiezan a creer y preguntar”, concluyó el analista en Blu Radio.

La advertencia de los expertos deja claro que el presidente Petro está caminando por una delgada línea roja. Mientras la Registraduría Nacional ya avaló y escrutó formalmente el 99 % de los sufragios del pasado domingo sin detectar ninguna anomalía, el terco empeño del mandatario por mantener vivo el relato del fraude electoral podría pasar de ser un simple pataleo digital a convertirse en su propio pasaporte directo hacia los tribunales de la justicia penal.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.