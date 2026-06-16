El mejor ejemplo de que la política es dinámica está expresado en las últimas movidas que manifestaron la exalcaldesa Claudia López y la representante Catherine Juvinao, ambas criticaron al gobierno del Pacto Histórico durante los 4 años y, aunque dijeron de todo de su líder, Gustavo Petro, ahora están a punto de brindarle una vez más su apoyo.

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Eso se desprende del anuncio más reciente que hizo Juvinao, que dejó ver que están ultimando detalles para hacer público el apoyo a la campaña de Iván Cepeda para las elecciones de segunda vuelta de este 21 de junio.

En conversación con algunos medios, la congresista dijo que las condiciones para respaldar el proyecto político de Cepeda y Petro ya están sobre la mesa y no descartó que en las próximas horas se haga el anuncio.

Además, insistió en que tanto ella como la exalcaldesa López están a la espera de confirmar dicho acuerdo.

“No puedo hablar por las exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pero todos incluida ella, estamos esperando que se acuerdo se dé”, sostuvo la congresista este martes.

(Vea también: Sigue agarrón entre Carrascal y Juvinao, previo a elecciones en las que ambas quieren reelegirse)

Catherine Juvinao y sus críticas al gobierno Petro

Llama la atención que Juvinao se convirtió en una de las congresistas más críticas con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Pese a que lo apoyó hace 4 años, en ese mismo periodo fue una opositora incansable.

Temas como la asamblea constituyente que impulsó el Ejecutivo, la suspensión de capturas a cabecillas criminales, los diplomas irregulares y otros escándalos de Petro fueron criticados ampliamente por la representante. Incluso, en algún momento trató de “Autoritario” al actual mandatario.

Ahora, y a juzgar por lo expresado hoy, está a pocos días de que se anuncie nuevamente un apoyo al proyecto político que ella misma criticó durante el cuatrienio y que hoy impulsa el candidato Cepeda.

Estas son las declaraciones más recientes de la congresista entregadas a medios:

#Polítcia | Tras aprobarse la escisión que le permite la salida del Partido Verde, la representante Catherine Juvinao confirma que ella y la exalcaldesa Claudia López, están a la espera de suscribir un acuerdo programático con el candidato Iván Cepeda. pic.twitter.com/SUQhgrxX2o — La FM (@lafm) June 16, 2026

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