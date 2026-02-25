Con todos los movimientos en el panorama político de Colombia y a pocos días de que se cumpla la cita democrática en las urnas, Pulzo pone el dedo en la llaga con un debate que tiene a varios pesos pesados.

El próximo 8 de marzo, el país elegirá a sus nuevos representantes para el Senado y la Cámara de la República, un proceso que definirá el rumbo de los últimos dos años del gobierno actual y sentará las bases para la sucesión presidencial.

En este contexto de decisiones trascendentales, se ha gestado una alianza informativa y académica de alto nivel. Pulzo, en colaboración con la Universidad EAN y la firma consultora Dapper, liderará un espacio de debate diseñado para desglosar los retos legislativos más apremiantes de la nación. Este encuentro busca ofrecer a los ciudadanos herramientas de juicio crítico ante una de las jornadas electorales más polarizadas de la historia reciente.

El evento está programado para el jueves 26 de febrero de 2026, iniciando a las 8:00 a. m. en las instalaciones de la Universidad EAN. Durante cuatro horas, los protagonistas de la agenda nacional se darán cita para discutir temas que generan una profunda división en la opinión pública, como la viabilidad de las reformas sociales y la polémica propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

La nómina de panelistas incluye a figuras de peso en la política colombiana. Por el lado del Senado, destaca la participación de la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y Daniel Gómez (Nuevo Liberalismo). Estos líderes representan las visiones encontradas que hoy dominan el Capitolio, desde la defensa del modelo estatal hasta la oposición técnica y de derecha.

Por su parte, el debate para la Cámara de Representantes por Bogotá contará con Mauricio Toro, Paula Moreno, Juan David Aristizábal, Vladimir Rodríguez y María Fernanda Carrascal. La presencia de estos candidatos asegura una discusión técnica sobre los problemas específicos de la capital y el impacto de las leyes nacionales en los entornos urbanos.

El debate se estructurará en dos grandes bloques. El Foro I se centrará en el balance de las reformas estructurales (salud, pensiones y laboral), analizando su avance y consecuencias. El Foro II abordará el panorama electoral de 2026 y la tensión política que rodea la idea de cambiar la Constitución.

Este esfuerzo conjunto entre Pulzo, la academia y el sector privado es un paso vital para combatir la desinformación. A medida que el día se acerca, estos espacios permiten que el voto sea un acto de conciencia y no solo de afinidad ideológica.

¿Cuándo son las elecciones para el Congreso en Colombia?

Las próximas elecciones legislativas en Colombia están programadas para el domingo 8 de marzo de 2026. En esta importante jornada democrática, los ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, quienes ejercerán sus funciones durante el periodo constitucional 2026-2030.

De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso electoral no se limita únicamente a la elección de congresistas.

Ese mismo día se llevarán a cabo las consultas interpartidistas, un mecanismo mediante el cual diversas coaliciones políticas definirán a sus candidatos únicos para las elecciones presidenciales que se celebrarán posteriormente, el 31 de mayo de 2026.

Para los colombianos residentes en el exterior, la jornada cuenta con una dinámica diferente denominada votación anticipada. El periodo de sufragio fuera del país iniciará el lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el propio domingo 8 de marzo, permitiendo una mayor participación de la diáspora.

La transparencia del proceso estará bajo la observación de misiones internacionales y organismos de control. Es fundamental recordar que estas elecciones definen la conformación del poder legislativo, encargado de tramitar leyes y realizar el control político al Gobierno nacional.

