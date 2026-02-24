El escaso rigor argumentativo de Gustavo Petro ha sido señalado con más intensidad desde cuando llegó a la presidencia, por la responsabilidad que el cargo conlleva. Lo que diga desde esa dignidad, que representa la primera magistratura de la Nación, tiene un profundo impacto no solo entre sus seguidores y electores, sino en toda la sociedad. Al principio se creyó que algunas de sus afirmaciones erróneas eran descuidos, lapsus, pero después fue notorio que detrás de cada yerro, de cada desenfoque, de cada desinformación, incluso de cada mentira, había una intención. Es decir que lo hace deliberadamente.

No por que eche discursos largos y encendidos que hipnotizan a sus seguidores se puede afirmar que el jefe de Estado argumente. Menos aun en sus trinos de X. En ambos casos, la falta de ese rigor argumentativo convierte —desde la teoría retórica— varias de sus afirmaciones en simples falacias, es decir, argumentos injustificados desde el punto de vista epistémico. Con otras palabras: son errores procedimentales, de método de razonamiento, pues el paso de unas premisas a otras, o de ellas a una conclusión es incorrecto o defectuoso. Pero en el contexto político, y más todavía de una campaña política, esto hace tránsito a la idea de manipulación.

Gustavo Petro sale en defensa de Iván Cepeda

Un trino del mandatario, publicado este lunes, ayuda a salir de esta breve inmersión teórica y pone las cosas en términos prácticos. “Los computadores de reyes [alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las Farc abatido por el Ejército colombiano en Ecuador, en marzo de 2008] son prueba considerada inválida, por qué [sic] fueron manipulados antes de llegar a la justicia”, escribió el presidente Petro en X. Esa afirmación avivó la discusión que se abrió desde la semana pasada cuando el candidato presidencial Daniel Palacios viajó a Washington a solicitarle a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondy, que le abra una investigación penal a Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo, por estar mencionado en los computadores de alias ‘Raúl Reyes’.

Este lunes, el tema se volvió a encender por declaraciones del expresidente Álvaro Uribe a Caracol Radio, en las que aseguró que los documentos contenidos en los dispositivos del cabecilla guerrillero prueban que Cepeda “trabajaba para las Farc”. La respuesta del presidente Petro, ante el señalamiento contra el candidato de su colectividad política, fue casi que inmediata. Pero resultó ser una falacia porque partiendo de una afirmación cierta concluyó algo falso. Es verdad que la Corte Suprema de Justicia declaró inválidos esos contenidos para ser usados como pruebas en cualquier causa penal en Colombia (en Estados Unidos sí hacen parte de las evidencias de la justicia de ese país contra Nicolás Maduro), pero es falso que el alto tribunal haya tomado esa decisión porque los documentos “fueron manipulados”, como asegura el mandatario.

El tema es tan delicado en esta época de campaña que el candidato Cepeda, refractario a dar declaraciones a los medios de comunicación, salió a repetir la tesis de su defensor: “Apareció el cuento de que en el computador de ‘Reyes’ y en otras piezas que había, unas USB, aparecían supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las Farc intervinieran en esa movilización [la del 6 de marzo de 2008, organizada por Cepeda como respuesta a la multitudinaria marcha contra las Farc del 4 de febrero del mismo año]”, dijo en Noticias Caracol. “Lo que la justicia determinó es que no se respetó la cadena de custodia. Eso es muy importante porque entonces el material fue manipulado”.

La Corte Suprema de Justicia calificó la ilegalidad de esos documentos en Colombia por las siguientes razones: 1) se desconoce si los llamados correos electrónicos de ‘Raúl Reyes’ en realidad fueron eso: correos, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino”; 2) porque los dispositivos fueron recuperados de los escombros del campamento bombardeado por personal militar y no por la policía judicial, como señala la ley; y 3) porque el operativo militar se ejecutó en territorio ecuatoriano “violando un acuerdo que habían suscrito los dos países”, por lo que, “para la incursión de tropas colombianas, el gobierno colombiano debió contar con una autorización previa del gobierno del vecino país”.

En ninguna parte de las razones que dio la Corte Suprema de Justicia para invalidar esas pruebas en Colombia señala que hubiera habido “manipulación” de los contenidos, como dice el presidente Petro, que aprovechó su trino para señalar al expresidente Uribe: “Los manipularon [los computadores de alias ‘Raúl Reyes’] en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, dijo el presidente, y repitió la idea que quiere instalar en el imaginario de la gente: “La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos. Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted”.

Interpol dijo que contenidos de ‘Raúl Reyes’ no fueron manipulados

Por el contrario, dos prestigiosas entidades con probado reconocimiento mundial certificaron la validez de esos documentos y aseguraron que no fueron manipulados. Una de ellas fue el Centro Británico de Estudios Estratégicos que, en mayo de 2001, publicó la totalidad de los archivos encontrados en el computador de alias ‘Raúl Reyes’.

La otra fue Interpol, la mayor organización policial internacional del mundo, cuyo director de la época, Ronald Noble, decidió divulgar todos los documentos en Bogotá, en donde aseguró que estaban “completamente seguros de que las evidencias, las computadoras, vinieron de un campamento terrorista de las Farc”. “El señor ‘Reyes’ está ahora muerto, pero eran definitivamente sus computadoras, sus discos”, agregó Noble entonces. “No hubo interferencia o alteración de cualquier dato contenido en los archivos, por parte de cualquier autoridad colombiana tras el decomiso del 1 de marzo [de 2008]”.

El informe de Interpol, de 39 páginas, puso mayor presión sobre el régimen que encabezaba Hugo Chávez, pues tenía que explicar informaciones de esos archivos que indicaban que Caracas mantenía una estrecha relación con las Farc. La respuesta de Chávez, sin embargo, fue calificar a Noble de “policía indigno”, “vagabundo” y “mafioso”. Del documento dijo que era una “ridiculez” y un “‘show’ de payasos”. En esas declaraciones, Chávez también mostró su malestar por los señalamientos a las Farc. “Qué imparcial el señor ‘innoble’. Comienza diciendo que las Farc son terroristas, dice que han asesinado, y felicita al DAS y a la Policía de Colombia por lo que hicieron [abatir a alias ‘Raúl Reyes’]”.

Ese ataque directo de Chávez a Noble y al informe fue una manera de descalificar los hallazgos y conclusiones de Interpol (conformada por 196 países) en lo relativo a Venezuela. El presidente de ecuador de la época, Rafael Correa, hoy prófugo en Bélgica y señalado también de recibir financiamiento de las Farc para su campaña electoral en 2006 y de tener vínculos directos con esa guerrilla, sostuvo que la información de los computadores fue manipulada, alterada, la misma tesis que hoy mueve en Colombia el presidente Petro —justo en época electoral cuando toca al candidato de izquierda Iván Cepeda— adjudicando conclusiones a la Corte Suprema a las que ese alto tribunal nunca llegó.

