El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las encuestas presidenciales de 2026 y a las elecciones legislativas, durante una entrevista en Caracol Radio, en el programa ‘6AM Hoy por Hoy’.

Allí, recordó momentos difíciles de su trayectoria política, como cuando fue gobernador de Antioquia y enfrentó una baja favorabilidad del 13 %.

Según explicó, en ese entonces algunas personas le sugirieron retirarse de la política, pero defendió la importancia de cumplir los periodos institucionales hasta el final.

Uribe también expresó plena confianza en la transparencia del registrador nacional de cara a los próximos procesos electorales, destacando la necesidad de brindar garantías y tranquilidad a los ciudadanos sobre la organización de las elecciones.

En otro punto de la conversación, mencionó una reciente visita al departamento de Putumayo, donde aseguró haber recibido advertencias sobre presiones de grupos armados ilegales en zonas cercanas a Puerto Asís y al puente internacional de San Miguel, lo que, a su juicio, afecta la libertad política en la región.

“La semana pasada, hace ocho días, yo visité Putumayo; le dicen a uno muy claramente, mire, aquí hacia abajo, hacia Puerto Asís, hacia el puente internacional de San Miguel, aquí no podemos hablar de nada distinto a Iván Cepeda, aquí estos grupos han ordenado a sangre y fuego que hay que votar por Iván Cepeda, y eso se repite en muchas partes del país”, apuntó Uribe en esa emisora.

Finalmente, frente a la llamada ‘Gran Consulta por Colombia’ donde está su candidata Paloma Valencia, afirmó que es una responsabilidad legal y de honor apoyar al candidato que resulte ganador de la misma.

