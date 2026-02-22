El presidente Gustavo Petro respondió en la madrugada de este domingo a los cuestionamientos surgidos tras sus advertencias sobre eventuales fraudes en las próximas elecciones y dirigió sus críticas a la Misión de Observación Electoral (MOE) y a su directora, Alejandra Barrios.

La controversia se dio luego de que Barrios, en entrevista con el diario El Tiempo, afirmara que las narrativas de fraude terminan sembrando dudas sobre la legitimidad de los resultados y pueden afectar la democracia.

Petro arremetió contra la MOE

Ante ese planteamiento, el mandatario aseguró que la MOE fue creada para descubrir irregularidades y no para encubrirlas. Además, reveló que solicitó a esa organización exigir el código fuente del ‘software’ de la empresa Thomas and Greg, encargado de computar los resultados electorales por mesa, puesto y municipio, y afirmó que la respuesta fue “silencio”.

Alejandra Fue amiga mía , pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo. Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas and greg que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio. https://t.co/6E1wbggV2s — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

Petro también mencionó que Barrios fue amiga suya, pero dejó claro su desacuerdo con la postura expresada frente a las advertencias sobre posible fraude electoral.

El cruce de declaraciones reaviva el debate en torno a la transparencia del ‘software’ electoral y al papel de los organismos de observación en el proceso previo a las elecciones.

