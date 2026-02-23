De acuerdo con la proyección matemática de Robledo, el Pacto Histórico obtendría 20 curules, seguido por el Centro Democrático con 16. Esos números dejarían al movimiento del Gobierno Petro como minoría en el Senado.

Sigue a PULZO en Discover

El Partido Conservador, a su vez, alcanzaría 14 escaños y el Partido Liberal 13, consolidando a los partidos tradicionales como actores relevantes.

Cambio Radical sumaría 9 curules, mientras que una alianza integrada por Alianza Verde, En Marcha, ASI, Partido Demócrata Colombiano y Colombia Renaciente también reuniría 9 en conjunto.

El Partido de la U obtendría 8, el Nuevo Liberalismo 5, y MIRA, Salvación Nacional y Frente Amplio 3 cada uno, evidenciando un Senado fragmentado donde varias fuerzas serían decisivas para formar mayorías.

“Se avecina desastre electoral en elecciones de Senado para el Pacto Histórico. El petrismo y las fuerzas de izquierda que hoy acompañan a @petrogustavo quedarían con una mínima participación en el Senado”, apuntó Robledo en X.

Quién es Pablo Felipe Robledo

Robledo es un abogado y político colombiano nacido en Pereira. Es egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde se especializó en Derecho Procesal Civil y adelantó estudios de maestría en responsabilidad civil y del Estado.

También ha sido profesor en el Externado y en la Universidad de los Andes, especialmente en áreas de derecho procesal y propiedad intelectual.

Inició su carrera pública en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde fue secretario privado del director y posteriormente jefe encargado de Interpol.

A lo largo de su trayectoria ha participado como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y asesor del Congreso en reformas al Código de Procedimiento Civil y otras normas relacionadas con justicia y arrendamientos.

En el gobierno de Juan Manuel Santos ocupó cargos clave: fue viceministro de Justicia, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y gobernador encargado del Guaviare entre 2010 y 2011.

En 2012 fue designado Superintendente de Industria y Comercio, cargo que ejerció hasta septiembre de 2018.

En 2026 protagonizó una polémica mediática por declaraciones en las que invitó a Estados Unidos a intervenir Colombia para capturar al presidente Gustavo Petro.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.