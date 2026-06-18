Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar una publicación hecha por una cuenta que apoya al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la red social X, relacionada con el periodista Daniel Coronell.

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La petición del jefe de Estado se produjo luego de que se difundiera un mensaje en el que mencionó el vuelo en el que, presuntamente, viajaba Coronell desde Miami hacia Bogotá. En la misma publicación, el candidato sugirió que el periodista “algo trama” a pocos días de las elecciones y lo vinculó con una reunión reciente con el expresidente Juan Manuel Santos.

Ante ese pronunciamiento, Petro reaccionó también a través de X y calificó el hecho como un posible caso de perfilamiento. Para el mandatario, la publicación no debe ser tomada como un simple comentario político, sino como una señal de persecución contra una persona que ejerce labores periodísticas.

“Aquí de nuevo tenemos un perfilamiento a un periodista. El perfilamiento es persecución”, escribió el presidente, quien además recordó que Daniel Coronell lo ha criticado en varias oportunidades sin que, según afirmó, eso haya derivado en acciones de persecución desde su parte.

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Petro también advirtió sobre el riesgo que representa, en su criterio, normalizar señalamientos de este tipo en medio de una campaña electoral. En su mensaje, cuestionó a quienes no dimensionan el peligro de vulnerar derechos fundamentales o de exponer públicamente información relacionada con periodistas.

Como parte de su pronunciamiento, el presidente pidió directamente a la Fiscalía tomar la publicación como evidencia dentro de una eventual investigación por presunto perfilamiento y persecución.

Aquí de nuevo tenemos un perfilamiento a un periodista. El perfilamiento es persecución. Vuelvo a repetirlo la persecución a un grupo poblacional civil por su identidad política es un crimen contra la humanidad. Muchas veces me ha criticado Daniel Coronell y jamás lo he… https://t.co/EYwlAjFBKF — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

El caso se suma al ambiente de tensión política que se vive en la recta final de la campaña presidencial, marcada por cruces entre los sectores en contienda y por denuncias públicas en redes sociales.

Por ahora, la solicitud del presidente queda en manos del ente acusador, que deberá determinar si abre o no una investigación formal frente a los hechos señalados.

Por su parte, Daniel Coronell respondió esto:

No tengo que pedirle permiso para ir a mi país. Tan no seré difamador que usted retiró la demanda civil que se atrevió a presentar contra mi cuando mi abogada le preguntó por sus relaciones con Alex Saab y Bruce Bagley, entre otras personas. Su señalamiento pone en riesgo mi… https://t.co/PTOg8JpaW6 — Daniel Coronell (@DCoronell) June 18, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: