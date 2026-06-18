En una reciente entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Iván Cepeda, candidato presidencial y actual senador, abordó el tema de la corrupción en el gobierno colombiano, particularmente en relación con la situación de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien se encuentra involucrado en un proceso por corrupción. La conversación se centró en la transparencia y los posibles cambios en la administración pública.
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La respuesta de Cepeda resalta la importancia de la lucha contra la corrupción, un tema que ha marcado la agenda política del país en los últimos años. A medida que se aproxima la elección presidencial, la transparencia se ha convertido en un requisito indispensable para ganar la confianza de los votantes.
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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 18, 2026
La postura de Cepeda contrasta con la defensa pública que ha hecho el presidente Gustavo Petro de Ricardo Roa, lo que ha generado un debate sobre la coherencia del gobierno en la lucha contra la corrupción. La decisión de Cepeda de distanciarse de Roa podría interpretarse como un intento de diferenciar su propuesta política de la actual administración.
Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda
El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.
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