Durante la entrevista, Vargas preguntó directamente a Cepeda sobre los planes que tiene para Ecopetrol, considerando la controversia que rodea a Roa. En respuesta, Cepeda fue claro: “Él debe afrontar esas acusaciones. No voy a nombrar personas que incurran en corrupción. Si incurren en corrupción en mi Gobierno, ya he dicho qué va a pasar. Vamos a tener un sistema que va a operar contra esas personas”.

La respuesta de Cepeda resalta la importancia de la lucha contra la corrupción, un tema que ha marcado la agenda política del país en los últimos años. A medida que se aproxima la elección presidencial, la transparencia se ha convertido en un requisito indispensable para ganar la confianza de los votantes.

En relación con los nombramientos en Ecopetrol y otros cargos del gobierno, Cepeda expresó que examinará cada uno de ellos cuidadosamente. “Si me pregunta si habrá cambios, muy probablemente, en este caso en particular es muy probable que haya cambios, claro que sí”, afirmó. Esta declaración sugiere que, si resulta electo, su administración podría experimentar una reestructuración significativa, especialmente en entidades clave como Ecopetrol.

La postura de Cepeda contrasta con la defensa pública que ha hecho el presidente Gustavo Petro de Ricardo Roa, lo que ha generado un debate sobre la coherencia del gobierno en la lucha contra la corrupción. La decisión de Cepeda de distanciarse de Roa podría interpretarse como un intento de diferenciar su propuesta política de la actual administración.

En conclusión, la entrevista con Juan Roberto Vargas revela la posición de Iván Cepeda sobre la corrupción y los cambios en Ecopetrol, planteando interrogantes sobre el futuro del gobierno colombiano y la gestión de la administración pública en un contexto donde la transparencia es más crucial que nunca. La respuesta de Cepeda podría influir en la percepción pública y en el rumbo de su campaña presidencial.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.