Como se ha mencionado en días recientes, y cuyo soporte han sido las últimas encuestas reveladas por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y AtlasIntel, todo indica que Abelardo de la Espriella es el candidato con mayor opción para ganar este domingo.

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En el caso del estudio hecho por el CNC, el abogado logra un respaldo de 48,6 % en la intención de voto, mientras que Iván Cepeda registra un 44, 7 %, a pocos días de las elecciones.

En esa misma línea, la encuesta de AtlasIntel también le da la ventaja a De la Espriella y, en la fecha de publicación de la misma (10 de junio pasado), le lleva una ventaja de casi 8 puntos frente al candidato del petrismo. Según esa encuesta, el abogado alcanza el 52,6 % de los votos válidos, mientras que Cepeda registra el 44,8 %.

Sin embargo, ese ánimo de triunfalismo podría verse opacado o poner en riesgo la elección de Abelardo de la Espriella como presidente si se tienen en cuenta unos escenarios y cálculos que fueron compartidos este jueves por Enrique Peñalosa, que insiste en que la elección “va a estar muy apretada”.

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“Lo que muestran las encuestas es que De la Espriella lleva una ventaja de 7 puntos porcentuales. Como habrá 24 millones de votos, el 7% es 1,7 millones. Pero en la segunda vuelta de la elección pasada, ¡Petro aumentó sospechosísimos 2,75 millones!”, dice el exalcalde en un primer momento.

(Vea también: “No seré un obstáculo”: inesperado mensaje de Benedetti a De La Espriella si gana elecciones)

Seguido, Peñalosa alerta porque, según él, desde la campaña de Iván Cepeda están usando “cuantiosos recursos públicos” para activar politiqueros y gobernadores y que se logren los votos necesarios para que la izquierda conserve el poder en el país.

En esa línea y, más allá de la compra de votos que se podría dar en esta última etapa de la contienda, Peñalosa les hace ver a los electores de De la Espriella que hay miles de colombianos que se fueron a ver el Mundial o para otros destinos fuera y esos votos harían falta a la hora de definir un ganador.

“Otro aspecto a tener en cuenta es que hay información de que 400.000 colombianos han viajado al exterior en los últimos días. La cosa va a estar apretada. ¡Todos a votar! Y los de voto en blanco, recuerden el hiperapretado resultado en Perú!”, escribió Peñalosa a través de Twitter.

Este es el trino:

Lo que muestran las encuestas es que De la Espriella lleva una ventaja de 7 puntos porcentuales. Como habrá 24 millones de votos, el 7% es 1,7 millones. Pero en la segunda vuelta de la elección pasada, ¡Petro aumentó sospechosísimos 2,75 millones! Ahora parece que con… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 17, 2026

¿Cuántos votos ganó Petro entre primera y segunda vuelta en 2022?

Con un total de 11.291.986 votos (equivalentes al 50,44% de la votación), Petro superó por un margen de 687.649 sufragios a Rodolfo Hernández, quien obtuvo 10.604.337 votos (47,31%).

Sin embargo, el dato analítico más valioso radica en el crecimiento exponencial que experimentó el hoy presidente entre las dos vueltas electorales, desafiando las proyecciones iniciales que daban como favorito a su rival por la previsible adhesión de los sectores de centro y derecha.

Para dimensionar el crecimiento, hay que revisar el arranque del 29 de mayo de 2022 (Primera Vuelta):

Votos en primera vuelta : Petro obtuvo 8.527.768 votos (40,34%).

: Petro obtuvo 8.527.768 votos (40,34%). Votos en segunda vuelta : escaló hasta los 11.291.986 votos (50,44%).

: escaló hasta los 11.291.986 votos (50,44%). Crecimiento neto: Petro aumentó su caudal en 2.764.218 votos en solo tres semanas (un crecimiento del 32,4%).

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: