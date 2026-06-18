En plena campaña hacia la segunda vuelta presidencial, Pilar Rueda, esposa del candidato Iván Cepeda, dejó clara la postura que tendría en caso de que su esposo llegue a la Casa de Nariño. Aunque reconoce que acompañaría su gestión, aseguró que no se siente cómoda con el título de “primera dama”, una denominación que, a su juicio, no refleja la igualdad que defiende desde hace años en su trabajo por los derechos de las mujeres.

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Durante una entrevista con Blu Radio, Rueda explicó que nunca se ha sentido identificada con esa figura protocolaria y que, incluso, el término le genera incomodidad. “A mí esa categoría me resultaba incómoda, lo tengo que decir. Porque es todo como de categorías de primera, segunda; es algo que es contrario, hasta a los derechos humanos”, afirmó.

Aunque dejó claro que no pretende convertir ese asunto en una polémica, sí explicó que su visión parte de una concepción de igualdad entre las personas y de la necesidad de evitar etiquetas que establezcan jerarquías.

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Rueda también contó que, por su trabajo, ha tenido la oportunidad de conocer y conversar con varias esposas de presidentes, especialmente en escenarios relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres.

Según explicó, cada una ha desempeñado ese papel de una manera distinta y considera que no tiene sentido establecer comparaciones entre ellas. “Me cuesta mucho compararme con otras mujeres. Esa es una regla que tenemos quienes de verdad nos comprometemos a defender los derechos de todas las mujeres. Creo que hay que darle a cada mujer su lugar y entender sus circunstancias”, señaló.

En lugar de asumir un rol tradicional asociado a la figura de primera dama, Rueda aseguró que su intención sería continuar el trabajo que ha desarrollado durante años, aunque con mayores herramientas para impulsar iniciativas en favor de las mujeres. “Yo lo que quiero hacer es lo mismo que he hecho, pero ojalá con más posibilidades y abriendo muchas más oportunidades para que las mujeres sean escuchadas”, manifestó.

La esposa del candidato presidencial —están casados desde 2014— también habló sobre el alcance que tendría ese trabajo y explicó que no pretende limitarlo al ámbito nacional. Recordó que buena parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada a organizaciones internacionales y redes de cooperación.

“He trabajado mucho a nivel internacional. Fui oficial de incidencia y comunicaciones de Oxfam Gran Bretaña y también trabajé con el doctor Denis Mukwege, Premio Nobel de Paz en 2018, en redes internacionales”, explicó.

Sin embargo, aclaró que su prioridad no sería viajar o representar al país en eventos internacionales, sino fortalecer espacios para que las mujeres tengan una voz propia.

“Mi rol fundamental es abrir puertas. Intento no hablar a nombre de las mujeres, sino apoyarlas y empoderarlas para que tengan voz propia y puedan hablar por sí mismas. A eso me dedicaré desde donde esté, porque es lo que siempre he hecho”, concluyó.

Con esas declaraciones, Pilar Rueda dejó entrever que, si Iván Cepeda llega a la Presidencia, buscaría construir un papel diferente al que tradicionalmente han desempeñado las primeras damas en Colombia, privilegiando el trabajo en derechos humanos y el fortalecimiento del liderazgo femenino por encima de las funciones protocolarias.

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