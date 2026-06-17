Iván Cepeda salió en defensa de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, luego de que durante una entrevista con Noticias RCN se planteara que, así como él ha cuestionado el papel de José Manuel Restrepo en la campaña de Abelardo de la Espriella, algunos sectores consideran que mantiene en un segundo plano a la lideresa indígena.

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Ante el comentario leído por el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, según el cual “Iván Cepeda dice que Abelardo de la Espriella se esconde detrás de José Manuel Restrepo, pero Iván Cepeda esconde a Aida Quilcué”, el candidato presidencial rechazó esa afirmación.

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Cepeda aseguró que Quilcué ha sido víctima de prejuicios por su origen étnico y defendió su capacidad para ejercer cargos de alta responsabilidad. “Aida Quilcué es una gran figura del país, está perfectamente capacitada“, afirmó el aspirante del Pacto Histórico.

Cuando Acevedo le mencionó que algunas críticas apuntan a una supuesta falta de preparación de la dirigente indígena, Cepeda elevó el tono de su defensa y comparó directamente a su compañera de fórmula con José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

“Estoy absolutamente convencido que está mejor preparada que el señor Restrepo para dirigir este país”, aseguró. Acto seguido, cuestionó la gestión del exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque y recordó decisiones económicas adoptadas durante ese periodo.

Según Cepeda, Restrepo tiene responsabilidad en problemas fiscales que aún enfrenta el país. “La pandemia fue su gestión y la gestión que hizo con el expresidente Duque. El país quedó muy mal”, afirmó, al tiempo que señaló que la deuda acumulada en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se originó, en parte, por decisiones tomadas durante esa administración.

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El candidato presidencial también aprovechó para defender sus propias capacidades de gobierno y lanzar una crítica directa contra su rival en la segunda vuelta. “Estoy plenamente convencido de que estoy infinitamente más capacitado para gobernar este país. El señor De la Espriella me parece un personaje oscuro”, concluyó durante la entrevista con Noticias RCN.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: