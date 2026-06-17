Tan pronto se hizo público el apoyo que le dará Claudia López a Iván Cepeda, pocos días antes de la elección final, comenzaron a circular en redes las críticas que ella misma le hacía al candidato del Pacto Histórico hace semanas, cuando aún era candidata.

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Una de las grabaciones que más recuerdan los usuarios de Twitter se centra en una especie de regaño que López le hace a Cepeda por, presuntamente, recibir apoyo de grupos criminales para las votaciones de primera vuelta.

“Iván Cepeda, cinco millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias ‘Calarcá’ invita abiertamente con sus lugartenientes a votar por su candidatura. El presidente Petro ganó con menos de 700.000 votos la presidencia, que los grupos criminales inviten a votar por usted y sean más de cinco millones de colombianos constreñidos quiere decir que usted puede ser elegido por esa diferencia”, reclamó la exalcaldesa en un video en el que señala, abiertamente, al candidato del Pacto.

Seguido, en esa misma grabación, López le insiste al candidato que esa situación de constreñimiento no “es ninguna risa, ni despropósito”.

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“Despropósito es ser elegido por los criminales, como en la vieja parapolítica”, sentencia la excandidata, que este jueves exaltó las cualidades que tiene Iván Cepeda y que, según ella, hoy le dan para ser el nuevo presidente. Semanas atrás, criticaba todo lo del candidato del petrismo.

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Por último, en ese mismo video, Claudia López le recuerda a la opinión pública que la presidencia se definió en 2022 por una diferencia de menos de 700.000 votos.

“Dónde se quedó el Iván Cepeda que denunciaba conmigo ese mismo proselitismo armado pero a favor del uribismo. ¿Dónde se quedó el Iván Cepeda que denunciaba la parapolítica y defendía a la gente con rigor? El Iván Cepeda candidato hoy beneficiario del clientelismo y proselitismo armado en este momento si calla y trivializa esta gravedad para la democracia”, sentenció en ese entonces la exalcaldesa.

Este es el video que cobra vida nuevamente por Internet y que fue compartido este miércoles por Vicky Dávila, una de las fuertes contradictoras de Claudia López:

Claudia, “Camaleona”, López, se unió al candidato, que ella misma decía, es el candidato del criminal, alias Calarcá, que solo ha dejado dolor y sangre en tantos de colombianos. Según ella, Iván Cepeda tiene a su favor 5 millones de votos de colombianos constreñidos por los… https://t.co/I9KAb4k9oK pic.twitter.com/LbtRTy0U7c — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 17, 2026

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