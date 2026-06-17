La carrera hacia la segunda vuelta presidencial sigue generando movimientos de alto impacto en el ajedrez político colombiano. En un giro que ha dado mucho de qué hablar, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció oficialmente su respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La decisión no deja de ser sumamente llamativa, entre otras cosas, porque López fue una de las figuras más críticas y vocales contra Gustavo Petro durante este cuatrienio, y hoy sale a respaldar la reelección de su proyecto político, hoy representado en el senador Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

Al argumentar su decisión, López apeló a la larga trayectoria que comparte con el candidato de la izquierda:

“A Iván lo conozco desde hace muchos años, son más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos. Sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña. A mí me consta por más de 30 años que ese es su carácter, que ese ha sido su compromiso por la vida. Iván y yo nos conocimos desde que yo estaba en el movimiento estudiantil por la Constituyente, que como Iván sabe es el orgullo de mi vida, por encima de muchos otros logros”.

A pesar del ruido mediático que genera este anuncio, analistas y sectores políticos coinciden en que la adhesión de Claudia López no le va a representar un gran caudal de votos a Iván Cepeda. Esto teniendo en cuenta los muy malos resultados que la exalcaldesa obtuvo el pasado 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, lo que habría mermado significativamente su capital político actual.

Lee También

Además, en el entorno digital y político ya le están cobrando con fuerza lo que muchos califican como un “regreso al petrismo”. Varios usuarios han desempolvado una famosa fotografía de los inicios del gobierno de Gustavo Petro, en la que López aparecía junto al mandatario mostrando un objeto sobre mármol; en aquel momento, el jefe de Estado se había comprometido públicamente a no promover una Asamblea Nacional Constituyente, una promesa que finalmente no se cumplió a lo largo de su mandato.

Este nuevo alineamiento resulta contradictorio para muchos, pues temas neurálgicos como la denominada ‘Paz Total’ y el manejo de los recursos públicos fueron duramente criticados por la exalcaldesa durante estos años. Incluso, en varias oportunidades, López no se guardó nada y llegó a tildar directamente a Petro de ser un “caudillo populista de izquierda”, un discurso que hoy parece quedar en el pasado tras subirse oficialmente a la campaña de Cepeda.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.