La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López anunció este 17 de junio su respaldo al senador y candidato presidencial Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

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López aclaró que no se trata de una adhesión formal a la campaña, sino de un apoyo basado en un voto que calificó como independiente y responsable.

Esto le dijo Dávila a López:

La decisión llegó después de dos semanas de conversaciones entre ambos equipos políticos.

Según lo informado, el acercamiento se concretó luego de que Cepeda aceptara varias condiciones planteadas por López, entre ellas abandonar la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, punto que había sido considerado innegociable para sectores del centro político.

Durante su anuncio, López defendió la trayectoria del candidato y resaltó que su carrera política ha estado ligada a la democracia y al respeto por la institucionalidad.

También destacó la importancia de mantener y fortalecer la Constitución de 1991 como base del sistema político colombiano.

Además, hizo énfasis en la necesidad de reconocer integralmente a las víctimas del conflicto armado, incluyendo las afectadas por guerrillas, paramilitares, narcotráfico y crímenes de Estado.

Por su parte, Cepeda aseguró que su propuesta busca construir un gobierno pluralista e incluyente, incorporando acuerdos sobre desarrollo productivo, sostenibilidad fiscal, fortalecimiento del sector privado y continuidad de reformas sociales.

Vicky Dávila criticó a Claudia López

Dávila criticó el respaldo de Claudia López al candidato Iván Cepeda y afirmó que existe una contradicción con declaraciones previas de López, en las que cuestionaba presuntos apoyos electorales ligados a estructuras criminales.

La periodista señaló que hace pocos días López calificaba como un “despropósito” llegar al poder con respaldo de criminales y ahora decidió acompañar la aspiración presidencial de Cepeda.

“Claudia, ‘Camaleona’, López, se unió al candidato, que ella misma decía, es el candidato del criminal, alias Calarcá, que solo ha dejado dolor y sangre en tantos de colombianos”, apuntó en su cuenta de X.

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