Lo que comenzó como una transmisión en vivo para entretener a sus seguidores terminó convertido en una de las principales pruebas del asesinato del influencer mexicano César Gastélum. El creador de contenido fue atacado a balazos la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, y todo quedó registrado por la cámara con la que interactuaba con su audiencia.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a Gastélum conversando con dos acompañantes en el exterior de un restaurante de comida rápida. Vestían prendas naranjas como parte de un reto para sus redes sociales y hablaban con normalidad cuando ocurrió un hecho que hoy es considerado clave para la investigación.

Minutos antes del ataque, una motocicleta con dos hombres pasó frente al grupo. El momento quedó grabado en la transmisión y despertó inquietud entre quienes estaban presentes. Incluso se escucha que uno de los acompañantes advierte sobre la presencia de los motociclistas y dice que le generan temor. Poco después, la misma motocicleta regresó al lugar.

Fue entonces cuando uno de los ocupantes descendió del vehículo y disparó directamente contra César Gastélum. El ataque ocurrió en cuestión de segundos y la transmisión terminó abruptamente, mientras los responsables escapaban del sitio en la motocicleta. Los dos acompañantes del influencer resultaron ilesos, aunque quedaron en estado de shock.

Lee También

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación y analiza tanto el video de la transmisión como las cámaras de seguridad del establecimiento para reconstruir los hechos e identificar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas ni se ha confirmado un móvil oficial del crimen.

De manera paralela, el Gabinete de Seguridad de México también revisa las publicaciones que el influencer hizo en sus redes sociales para determinar si alguna podría aportar elementos a la investigación. Sin embargo, las autoridades no han establecido un vínculo oficial entre ese contenido y el asesinato, por lo que cualquier hipótesis sobre el motivo del ataque sigue bajo análisis.

Gastélum, de 25 años, era conocido por sus videos de humor y transmisiones en vivo, con las que había reunido cerca de 600.000 seguidores en TikTok. Su muerte ha causado conmoción en México y reavivó el debate sobre la violencia que enfrenta Sinaloa, especialmente tras otros ataques recientes contra creadores de contenido.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)