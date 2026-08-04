Las autoridades de Guatemala elevaron las medidas de prevención por el aumento de la actividad del Volcán de Fuego. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la Alerta Institucional Anaranjada en todo el país y la Alerta Roja para los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

La decisión busca agilizar la respuesta de los organismos de emergencia, fortalecer el monitoreo del volcán y proteger a las comunidades ubicadas en las zonas de mayor riesgo.

¿Por qué Guatemala declaró la alerta roja?

Según la Conred, el incremento de la actividad eruptiva del Volcán de Fuego obliga a reforzar las acciones preventivas y la coordinación entre las instituciones de socorro.

Lee También

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la posible ocurrencia de flujos piroclásticos y otros fenómenos asociados a la actividad volcánica, con el fin de actuar de manera oportuna si la situación evoluciona.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego 🌋, prepárate para actuar de forma oportuna si las condiciones lo requieren. Conoce las rutas de evacuación, ten lista tu mochila de las 72 horas y sigue las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/0ERgLxrlPy — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

¿Qué recomendaciones hicieron a las comunidades?

Como parte del plan de preparación, la Conred difundió una serie de medidas para que las familias estén listas ante una eventual evacuación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Tener preparada una mochila de emergencia para 72 horas con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, documentos personales y un botiquín de primeros auxilios.

Conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro definidos por las autoridades locales.

Mantener activo el plan familiar de emergencia para responder rápidamente ante cualquier cambio en la actividad del volcán.

¿Qué significa la recomendación de autoevacuación?

Uno de los llamados más importantes de las autoridades es que las personas que viven en las áreas de mayor riesgo no esperen necesariamente una orden formal si las condiciones empeoran.

La Conred indicó que, ante un deterioro evidente de la situación, las familias deben activar su plan de emergencia y desplazarse hacia zonas seguras siguiendo las rutas establecidas.

🚨🌋 La SE-CONRED mantiene Alerta Institucional Anaranjada y Alerta Roja Departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, como parte de las acciones de respuesta ante la actividad eruptiva del #VolcánDeFuego. pic.twitter.com/t1GjAa8u21 — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

¿Cómo evitar la desinformación durante la emergencia en Guatemala?

Las autoridades también pidieron a la población no compartir rumores ni información sin verificar en redes sociales.

La recomendación es seguir únicamente los boletines y comunicados emitidos por la Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), entidades encargadas del monitoreo oficial de la actividad del Volcán de Fuego.

Un monitoreo permanente mientras continúa la actividad

Con la alerta roja en tres departamentos y la alerta institucional a nivel nacional, Guatemala mantiene activos sus protocolos de respuesta para atender cualquier cambio en el comportamiento del Volcán de Fuego.

Las autoridades insisten en que la preparación y el acceso a información oficial serán fundamentales para reducir los riesgos en las comunidades cercanas al volcán.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.