El cambio del volcán Puracé de alerta amarilla a naranja encendió las alarmas entre las autoridades y las comunidades cercanas. Tras el anuncio del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reunió de manera extraordinaria al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar las acciones de respuesta.

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(Vea también: ¿Qué ocurre con el volcán Puracé? Experto explica las razones de la alerta naranja)

La medida responde a un aumento sostenido de la actividad volcánica, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para seguir las recomendaciones oficiales y estar preparada ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán.

¿Qué significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el volcán presenta señales de mayor actividad. Entre ellas se encuentran el incremento en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), el registro continuo de tremor volcánico, un aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo y una mayor frecuencia e intensidad de los sismos.

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Además, las columnas de gases y ceniza han alcanzado hasta 3.400 metros sobre el cráter y las emisiones registran temperaturas cercanas a 140 °C.

Aunque la alerta naranja no significa que una erupción sea inminente, sí indica que el volcán está mostrando cambios importantes y que las autoridades deben fortalecer las medidas de preparación.

#EnVivo | Rueda de prensa: situación y acciones para el volcán Puracé, en alerta naranja 🟠 A esta hora el director de la UNGRD, Javier Pava, entrega un balance de la actualidad del volcán #Puracé y socializa las medidas que se implementarán como respuesta, las cuales se… — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 3, 2026

¿Qué debe hacer si vive cerca del volcán Puracé?

La UNGRD pidió a las comunidades seguir estas recomendaciones:

Use tapabocas si en su municipio se presenta caída de ceniza para disminuir la inhalación de partículas volcánicas.

No se acerque al volcán ni ingrese a las zonas restringidas, debido al riesgo por la emisión de gases, ceniza y otros materiales volcánicos.

Infórmese únicamente por canales oficiales, como la UNGRD, el Servicio Geológico Colombiano, las alcaldías y las gobernaciones.

Identifique las rutas de evacuación y los puntos de encuentro definidos por las autoridades locales.

Mantenga listo un plan familiar de emergencia, para actuar rápidamente si las autoridades ordenan medidas adicionales.

¿Qué están haciendo las autoridades?

La UNGRD pidió a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo mantener activos todos los protocolos previstos para actividad volcánica.

Entre las acciones se encuentran:

Activar las estrategias de respuesta.

Mantener operativos los sistemas de alerta.

Verificar las rutas de evacuación.

Preparar los puntos de encuentro.

Fortalecer la comunicación con las comunidades.

Además, el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente mediante estaciones especializadas y cámaras infrarrojas instaladas alrededor del volcán.

¿Qué papel tendrá el clima en los próximos días?

Durante la reunión, el IDEAM informó que se esperan condiciones cálidas y secas en el área de influencia del Puracé debido al predominio de vientos provenientes del sur y del suroriente.

Estas condiciones serán monitoreadas de forma constante porque pueden influir en la dirección y dispersión de la ceniza en caso de nuevas emisiones. El instituto también mantiene alerta roja por incendios de cobertura vegetal en más de 30 municipios del Cauca.

Las próximas horas serán clave

Las autoridades insistieron en que el volcán Puracé permanece bajo vigilancia permanente y que cualquier cambio en su actividad será comunicado a través de los canales oficiales.

Por ahora, el llamado a las comunidades es mantenerse informadas, seguir las recomendaciones de prevención y evitar acercarse al volcán mientras permanezca la alerta naranja.

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