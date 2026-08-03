Por: El Espectador

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En una decisión tomada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, obtuvo el reconocimiento de su personería jurídica. La votación fue mayoritaria, con seis votos a favor y uno en contra, permitiendo así que este grupo significativo de ciudadanos se convierta formalmente en partido político. Según el CNE, la solicitud cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales para acceder a la personería jurídica, lo que quedó consignado en la ponencia oficial.

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El CNE enfatizó que la fórmula presidencial de Defensores de la Patria, inscrita en las elecciones de 2026, logró un respaldo popular notable, cumpliendo de esta manera con el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia. Esta disposición indica los parámetros para otorgar la personería a agrupaciones políticas, fundamento que también fue respaldado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021. El aval permitirá a Defensores de la Patria inscribirse en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM), registrar sus estatutos, plataforma política y lista de afiliados, además de designar dentro de los siguientes diez días a los responsables de su dirección y administración, conforme lo establece la determinación del CNE.

No obstante, la magistrada Alba Lucía Velázquez se distanció de la mayoría, señalando que, a su juicio, el reconocimiento otorgado contradice la Constitución. Velázquez sostuvo que no se cumplieron expresamente las condiciones indicadas en el artículo 108, argumentando que se aplicó de forma indebida una excepción referente a la entrega de personerías jurídicas. Su posición manifiesta una crítica a la interpretación utilizada para avalar al naciente partido.

La celebración de este logro fue inmediata, con mensajes como el de Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, quien lo consideró una muestra de la evolución de la democracia en Colombia. Este es solo el segundo caso en el siglo en que un movimiento ciudadano alcanza ese estatus partiendo de una victoria presidencial, siguiendo el precedente del expresidente Álvaro Uribe en 2002. En este contexto, Abelardo de la Espriella, quien también tuvo el respaldo del partido Salvación Nacional, presentó cerca de cinco millones de firmas a la Registraduría para validar su candidatura, logrando finalmente 12,9 millones de votos en la segunda vuelta electoral.

Con la personería jurídica, Defensores de la Patria podrá participar con aval propio en la contienda electoral regional de octubre de 2027 y acceder a financiación estatal oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que Defensores de la Patria obtuvo la personería jurídica según el CNE?

Obtener la personería jurídica, según el Consejo Nacional Electoral, implica que Defensores de la Patria queda formalmente constituido como partido político, accediendo a derechos como financiación estatal, avalar candidatos para elecciones y figurar en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. Esto se basa en el respaldo recibido en las últimas elecciones y en cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 108 de la Constitución.

¿Cuáles fueron los argumentos de la magistrada que se opuso a otorgar la personería jurídica a Defensores de la Patria?

La magistrada Alba Lucía Velázquez, única en salvar su voto, expresó que la sala plena cambió una regla constitucional al otorgar la personería. Consideró que Defensores de la Patria no cumplía estrictamente los requisitos del artículo 108 de la Constitución y que se aplicó incorrectamente una excepción, cuestionando así la legalidad de la decisión respecto al procedimiento seguido por el Consejo Nacional Electoral.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.