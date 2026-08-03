A pocos días de entregar el poder el 7 de agosto de 2026, la transformación física de Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato se convirtió en tema recurrente en redes sociales y medios colombianos.

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El contraste entre su imagen durante la campaña presidencial de 2022 y la actual es evidente. Su rostro, su cabello y hasta su forma de vestir cambiaron de manera notable.

Cuando inició su campaña presidencial, Petro proyectaba una imagen más fresca y enérgica, con un rostro que reflejaba mayor vitalidad y un estilo de vestir formal y protocolario.

Con el paso del tiempo, su apariencia fue evolucionando. Empezó a aparecer con gorras, chaquetas y prendas casuales, especialmente en recorridos regionales, proyectando una imagen menos rígida.

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El primer procedimiento estético confirmado ocurrió a finales de 2024. Petro optó por un implante capilar con el objetivo de rejuvenecer su imagen, procedimiento que no fue anunciado oficialmente pero que fue detectado por medios y ciudadanos.

El segundo y más comentado procedimiento ocurrió durante la Semana Santa de 2025. Según Blu Radio, que confirmó la información con fuentes médicas y de la Casa de Nariño, el presidente se sometió a un lifting facial el miércoles 16 de abril de 2025.

La intervención se evidenció en la alocución del 21 de abril. Petro reapareció con un rostro visiblemente más terso, cierto grado de inflamación y un suéter de cuello alto que cubría parcialmente su cuello, detalle que avivó las especulaciones.

En esa transmisión el mandatario apareció con un rostro visiblemente más joven y sin las arrugas que normalmente caracterizaban su expresión. El uso del suéter fue el elemento que más llamó la atención.

Pulzo reportó que aparecieron fotos clave que mostraron el estado del rostro del presidente luego de la cirugía: más terso y con señales de recuperación visibles en el cuello.

El mismo Petro lo confirmó días después. En un acto público en Soledad, Atlántico, el presidente habló por primera vez sobre el procedimiento con humor: “Me gusta ser un poco vanidoso, que no me vea tan viejo. Es una venganza, a mi manera, suavecito. Salgo más joven que como entré”.

El procedimiento es conocido como ritidectomía o lifting facial. Esta cirugía busca mejorar la apariencia del rostro y el cuello, reduciendo la flacidez y eliminando el exceso de piel. No requirió hospitalización y fue ambulatoria.

Petro no es el primer mandatario colombiano en pasar por el quirófano. Juan Manuel Santos se sometió a una blefaroplastia en diciembre de 2013, procedimiento para rejuvenecer los párpados.

La publicación del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, en la que aparecía junto a Petro promoviendo un libro, terminó siendo el registro más viral del resultado del procedimiento. En diferentes medios se documentó cómo esa imagen causó una avalancha de memes y comentarios en redes sobre el aspecto físico del mandatario.

El costo de un lifting facial en Colombia oscila entre 20 y 30 millones de pesos, según cifras publicadas por clínicas especializadas y recogidas por Blu Radio en su cobertura del caso.

El cambio de vida para Gustavo Petro

Los procedimientos estéticos coincidieron con un detalle que quedó en evidencia gracias al registro fotográfico en los diferentes eventos a los que el mandatario asistió en 2024.

Pulzo hizo un seguimiento de fotos de Petro con y sin anillo matrimonial, donde encontró que desde septiembre de 2024 dejó de portar con este símbolo de la unión con Verónica Alcocér, su tercera esposa.

De hecho, apenas meses después fue que acudió al mencionado implante capilar, aunque solo hasta octubre de 2025 se refirió por primera vez al distanciamiento con la madre de sus dos hijas menores.

El hecho es parte de un evidente cambio de vida al que el líder del Pacto Histórico ha hecho reciente referencia por la separación de bienes, entre otros procesos en su nueva etapa.

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