Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Los rigurosos caminos rurales de Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y el Valle del Cauca presentan desafíos únicos de movilidad, y allí los tradicionales Jeep Willys y Aro Carpati destacan como vehículos insustituibles para el transporte mixto de pasajeros y carga, incluso décadas después de su fabricación. Ningún modelo moderno ha igualado su capacidad para trasladar, simultáneamente, más de veinte personas y bultos de mercancía diversa según reseña El Diario.

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En el espectro legislativo, la senadora María Irma Noreña presentó ante el Congreso la "Ley Huellitas", iniciativa para crear una red pública de hospitales veterinarios que ofrecerían atención integral para perros y gatos. Este proyecto se inspiró, en parte, en la reciente apertura de un hospital para mascotas en Pereira durante la administración del alcalde Mauricio Salazar. Para incentivar el apoyo, la senadora distribuyó folletos informativos y muñecos de peluche a sus colegas, trabajando conjuntamente con la representante Franyela Bermúdez.

En cuanto a asuntos de control fiscal, el Congreso elegirá el 12 de agosto al nuevo contralor general, y el abogado y politólogo pereirano Andrés Castro Franco, actual personero distrital de Bogotá, figura entre los favoritos, junto a Carlos Mario Zuluaga, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, de acuerdo con ‘El Diario’. Por otro lado, la Contraloría Municipal de Dosquebradas superó una interinidad histórica de 265 días tras la salida de Álvaro Trujillo Mejía; ahora, el cargo lo ocupa Carlos Olivares Santos desde el 24 de julio.

Las asignaciones en comisiones del Congreso quedaron así: Luis Carlos Rúa en la primera, María Irma Noreña en la segunda y María Eugenia Londoño en la sexta. Mientras tanto, el Partido Liberal del Eje Cafetero, tercera fuerza en el Congreso, busca asegurar presencia en altos cargos, y se perfila la candidatura de Sandra Bibiana Aristizabal Saleg para la secretaría general de la Comisión Sexta.

En el plano social, la urbanización Niza I y Niza II enfrenta crecientes problemas de inseguridad por un asentamiento irregular cercano, y los residentes han solicitado intervención del alcalde Salazar. Por otro lado, la revista Cambio Colombia informó que los congresistas colombianos son de los mejores remunerados de la región, con ingresos mensuales que duplican los de sus pares de Uruguay, Brasil, Chile o Perú, sumado a notables prerrogativas.

En el ámbito cultural, el chef pereirano Emilio Valencia fue reconocido por su liderazgo en los proyectos gastronómicos de Karol G y la organización del esperado Festival Gastronómico de Pereira, en el que habrá homenajes a icónicas figuras como Julio Jaramillo y Totó La Momposina. Finalmente, se destaca el activismo de Paola Grisales y Leandro Jaramillo Rivera, quienes manifiestan intenciones de postularse a la Alcaldía de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales candidatos a la Contraloría General en Colombia en 2026?

Entre los diez elegibles para la Contraloría General, se destacan Andrés Castro Franco, abogado y politólogo oriundo de Pereira, Carlos Mario Zuluaga con el respaldo del presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, siendo esta última conocida por su cercanía con el presidente electo Abelardo De la Espriella. Así lo informó El Diario.

¿Qué propone la Ley Huellitas presentada en el Congreso de Colombia?

La "Ley Huellitas", impulsada por la senadora María Irma Noreña junto a Franyela Bermúdez de la Cámara de Representantes, busca crear una red de hospitales públicos veterinarios que brinden atención integral a perros y gatos. Esta propuesta fue destacada con una campaña original en el Congreso y tiene como modelo el hospital para mascotas abierto en Pereira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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