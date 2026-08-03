Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, salió al paso de una serie de señalamientos que la vinculan con presuntos manejos irregulares de dinero e influencia indebida en entidades públicas. Alcocer tomó la decisión de remitir una carta formal a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que rechaza tajantemente las acusaciones y manifiesta total disposición a colaborar con las autoridades competentes, de acuerdo con información publicada por El Diario.

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La comunicación de Alcocer surge a raíz de la reciente publicación de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y cercana colaboradora de la primera dama durante la campaña presidencial de 2022 y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. En estas grabaciones, Ferrer realiza acusaciones directas sobre presuntas entregas de dinero, existencia de redes de testaferros, manejo irregular de recursos en efectivo e influencia de Alcocer en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Igualmente, se mencionan supuestas anomalías en contrataciones y dineros de la extinta Consejería Presidencial para la Reconciliación.

Alcocer negó cualquier implicación en los hechos y precisó que, hasta la fecha, ninguna persona se encuentra autorizada para pedir dinero, gestionar asuntos, realizar ofrecimientos o asumir compromisos en su nombre ante entidades públicas, autoridades o particulares. Subrayó que esta posición no es nueva, pues anteriormente había expresado su preocupación por el uso no autorizado de su imagen para negociaciones ajenas a su voluntad. Además, resaltó la importancia de que se aclaren los hechos a través de pruebas legales y un proceso objetivo, con el fin de proteger su reputación y la de su familia.

De acuerdo con El Diario, tras la divulgación de los audios, los congresistas Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, del partido Centro Democrático, anunciaron que emprenderán acciones legales contra Alcocer por los delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente. Sin embargo, dicho anuncio no constituye una declaración de responsabilidad, ya que corresponde a la Fiscalía establecer si existen pruebas suficientes, respetando siempre la presunción de inocencia.

En medio de esta controversia, Alcocer aseguró que colaborará completamente con la Fiscalía y reiteró que no participó en ningún acto irregular, mientras el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en sus días finales y el ambiente político permanece agitado por nuevas denuncias y filtraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Verónica Alcocer por parte de Eva Ferrer?

Las acusaciones provienen de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial, donde se habla de supuestas entregas de dinero durante la campaña presidencial, existencia de redes de testaferros, manejo de recursos en efectivo y presunta injerencia en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, así como posibles irregularidades en contrataciones y recursos de la antigua Consejería Presidencial para la Reconciliación.

¿Verónica Alcocer ha aceptado colaborar con la Fiscalía ante los señalamientos?

Sí, según El Diario, Alcocer expresó en su carta a la fiscal general su total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades sobre estos hechos, reiterando que las versiones difundidas carecen de sustento y que espera que se investigue objetivamente y con pruebas legales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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