Por: El Espectador

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El Centro Democrático, uno de los partidos políticos más influyentes en Colombia, enfrenta una crisis interna que ha salido a la luz luego de las declaraciones surgidas en una reunión encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. La frase de Paloma Valencia, quien afirmó que "este no es un partido de derecha", desencadenó una ola de reacciones que, según algunos sectores consultados por El Espectador, reflejan un "partido sin rumbo".

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Las consecuencias inmediatas de esta postura no tardaron en aparecer. María Fernanda Cabal, reconocida dirigente, expresó su inconformidad y se distanció de la colectividad. Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, criticó tanto a Álvaro Uribe como a Paloma Valencia, asegurando que "negociaron sus principios hace mucho tiempo". Según sus palabras recogidas por El Espectador, la estrategia electoral reciente, como la postulación de Oviedo a la vicepresidencia, solo dejó más fracturas y votaciones decepcionantes. Además, enfatizó que actualmente el expresidente Uribe "no es de derecha", argumentando que sus intereses están con el presidente actual, lo que él considera una traición.

En este ambiente de división, María Fernanda Cabal enfatizó su trabajo durante 15 años en el partido, defendiendo valores como la libertad y la propiedad privada. Señaló que escuchar a Valencia decir que el partido “no es de derecha” es una “catástrofe ideológica”. Para Cabal, si el partido renuncia a los ideales que lo identifican, solo quedarán “una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”, según recogió El Espectador.

Pero esta fractura no solo se limita a nombres y posturas pasadas. El presidente Abelardo de la Espriella y su entorno más cercano también están involucrados en la grieta. Aunque el Centro Democrático mantiene el respaldo parlamentario más amplio para la nueva administración, con 17 senadores y 30 representantes, las diferencias de enfoque entre los llamados "uribistas" y los allegados al presidente han sido constantes desde las elecciones. Las tensiones llegaron al punto de que el expresidente Uribe criticó duramente a Carlos Suárez Rojas, asesor clave de De la Espriella, aunque Suárez continuó liderando una campaña que marcó 12,9 millones de votos, relegando al uribismo.

Recientemente, Suárez intentó suavizar el conflicto proponiendo una tregua con Uribe. Sin embargo, en el Centro Democrático no hay un consenso sobre este posicionamiento y persisten las tensiones internas, como lo documenta El Espectador.

¿Cómo afectan las divisiones internas del Centro Democrático a su influencia política?

Las divisiones internas, reflejadas en declaraciones públicas de figuras como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, debilitan la imagen de cohesión del partido y ponen en duda la claridad de su proyecto ideológico. La falta de unidad limita su capacidad negociadora y puede restar apoyo parlamentario a las iniciativas tanto propias como de sus aliados.

¿Qué quiere decir “catástrofe ideológica” en el contexto del Centro Democrático?

La expresión “catástrofe ideológica” utilizada por María Fernanda Cabal se refiere a la pérdida o renuncia de los conceptos y valores que daban identidad al partido, provocando confusión sobre su orientación política y debilitando la confianza de sus seguidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.