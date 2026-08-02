Por: El Espectador

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Las declaraciones de Paloma Valencia durante la más reciente cumbre del partido Centro Democrático, convocada por el expresidente Álvaro Uribe, desataron tensiones dentro de la colectividad y reavivaron la discusión sobre su orientación ideológica. Valencia, quien fue excandidata presidencial, afirmó que el Centro Democrático “no es un partido de derecha”, lo que suscitó fuertes cuestionamientos tanto dentro de la agrupación como en otros sectores afines.

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Una de las principales voces críticas fue la de María Fernanda Cabal, exsenadora y reconocida figura de la derecha, quien expresó su inconformidad en reiterados mensajes. Cabal señaló que tal afirmación evidencia “una crisis de identidad” en el partido y enfatizó que si el Centro Democrático renuncia a los principios que le dieron origen, solo quedaría una estructura vacía, según declaraciones recogidas por El Espectador. Cabal, quien defendió el ideario de libertad, propiedad privada y seguridad durante quince años en la colectividad, sostuvo que siente que las banderas que impulsaron el partido hoy parecen despreciadas.

El debate se intensificó cuando el representante Daniel Briceño, elegido con la mayor votación en marzo, también rechazó la postura de Valencia. Briceño aseguró que el intento de alejarse del espectro de la derecha ya ha sido fallido en el pasado. José Félix Lafaurie, exintegrante del partido y esposo de María Fernanda Cabal, aportó otro matiz a la controversia, dando a entender que la imposibilidad de Cabal para ser candidata fue precisamente su identidad claramente alineada a la derecha.

Las inconformidades también se relacionan con el proceso de elección interna de la candidatura presidencial, que culminó con la victoria de Valencia. De acuerdo con Cabal, continúan sin ser entregadas las pruebas sobre el mecanismo usado, lo que contribuye a su decisión de buscar la salida de la agrupación. Cabal manifestó su intención de formar una “Nueva Derecha”, manteniéndose fiel a los principios que defendió desde el inicio del Centro Democrático.

Ante la ola de críticas, Paloma Valencia respondió subrayando que las etiquetas políticas no son útiles para resolver los problemas del país. Según sus declaraciones, recogidas en su cuenta de X (antes Twitter), lo relevante es buscar soluciones efectivas para los ciudadanos y no centrarse en denominaciones. Valencia sostuvo que cree en la seguridad como eje fundamental, en el desarrollo económico y en la austeridad estatal, aspectos que, según ella, trascienden etiquetas y buscan el bienestar social.

En suma, esta discusión resalta las diferencias profundas en la base ideológica y estratégica del Centro Democrático, con figuras claves debatiendo públicamente el rumbo que debe tomar el partido de cara a los próximos retos políticos.

¿Por qué Paloma Valencia dijo que el Centro Democrático no es de derecha?

Paloma Valencia afirmó en la última cumbre del partido que el Centro Democrático “no es un partido de derecha”, argumentando que aquellos que lo consideran así se equivocan, ya que su enfoque se basa en soluciones prácticas más que en etiquetas ideológicas. Según Valencia, el partido no representa los postulados estrictos de economistas como Hayek, ni un Estado indiferente ante las necesidades sociales. Sus declaraciones apuntan a que la colectividad busca políticas que combinen seguridad, desarrollo económico y una intervención estatal limitada pero eficaz.

¿Cuál es la crisis de identidad actual en el Centro Democrático según María Fernanda Cabal?

De acuerdo con María Fernanda Cabal, el Centro Democrático atraviesa una “crisis de identidad” al distanciarse de las ideas fundacionales que promueven la libertad, la familia, la seguridad y la propiedad privada. Cabal sostiene que la reciente declaración de Paloma Valencia refleja un alejamiento de estos principios y resalta la falta de claridad ideológica en el partido, lo que ha desencadenado su intención de buscar nuevos caminos políticos y la formación de una “Nueva Derecha”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.