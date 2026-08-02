Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Cinco personas fueron enviadas a un centro carcelario por su presunta implicación en el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo. Este crimen ocurrió el 16 de julio en la ciudad de Cali y la decisión de las autoridades fue tomada por un juez de control de garantías, que actuó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, según se conoció oficialmente.

Sigue a PULZO en Discover

Los vinculados al proceso son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su participación, por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, todos con agravantes, además de la alteración de elemento material probatorio. Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les fueron atribuidos, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía sostiene que el crimen fue planeado con premeditación. Según la investigación, los involucrados habrían engañado a María Camila para trasladarla a una vivienda ubicada en el sector Alto de Polvorines. Allí, presuntamente, la joven fue atacada con un arma cortopunzante con la intención de extraerle a la bebé que estaba por nacer. Después del asesinato, la víctima fue trasladada al corregimiento La Buitrera, donde finalmente abandonaron su cuerpo. La Fiscalía resalta que los procesados organizaron acciones para ocultar evidencias y tratar de dificultar la labor de las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

En el desarrollo de la investigación, se determinó el papel de cada implicado. Yulieth Cecilia Angulo Escobar, según la Fiscalía, habría simulado estar embarazada para acercarse y ganarse la confianza de la víctima, incluso ofreciéndole llevarla hasta una pañalera. Nitzon Stiven Mondragón Cuero sería el presunto autor del ataque mortal. Los otros involucrados, Juan José Narváez Rodríguez, Edwin García Zuluaga y Kevin Alexis López Orozco, tendrían funciones relacionadas con el transporte del cuerpo, la vigilancia y la logística del crimen. Además, las autoridades revelaron que entre varios de los implicados se habría acordado un pago de cuatro millones de pesos para cometer el asesinato, cifra que estaba prevista como parte del acuerdo criminal.

¿Cuáles son los delitos por los que fueron imputados los sospechosos del crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los cinco detenidos por el caso de María Camila Potosí enfrentan cargos por feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, todos agravados. Además, se les atribuye la alteración de elemento material probatorio, relacionado con la manipulación de pruebas o evidencias vinculadas al caso.

¿Cuál habría sido el propósito de engañar a María Camila Potosí y cómo se planeó su traslado?

Según la investigación oficial, los sospechosos convencieron a María Camila para acompañarlos a una pañalera, usando el engaño de que Yulieth Cecilia Angulo Escobar también estaba embarazada. Luego, la joven fue llevada hasta un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde presuntamente fue atacada y posteriormente su cuerpo fue transportado y abandonado en La Buitrera, cumpliendo con roles y coordinaciones previamente definidas entre los implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.