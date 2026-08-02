Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció recientemente una grave situación en Apartadó, Antioquia, donde cuatro periodistas fueron amenazados en un lapso menor a seis horas. Los comunicadores venían adelantando investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad del municipio, y, según la organización, estas intimidaciones tendrían como objetivo frenar la publicación de información relevante para la ciudadanía.

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De acuerdo con la FLIP, los responsables de estas amenazas se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Esta estructura criminal habría actuado para impedir que los periodistas difundieran hallazgos relacionados con la gestión de la Secretaría de Movilidad de Apartadó, dirigida por el secretario Óscar David Angulo. Según el comunicado de la FLIP, los autores de las amenazas utilizaron diferentes métodos: contactaron a los periodistas a través de llamadas telefónicas, mensajes enviados mediante terceros y también tuvieron encuentros presenciales, todo con el fin de presionarlos para que dejaran de publicar información sobre posibles irregularidades.

Entre los afectados se encuentran Cristian Salas, del medio ‘Noticias El Boom’; integrantes de Voces de Urabá; y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias, Darién TV y corresponsal de la FLIP en la región. Todos tenían en común que estaban trabajando en investigaciones o habían hecho publicaciones sobre los procedimientos realizados por la Secretaría de Movilidad en Apartadó.

La FLIP enfatizó que estos hechos corresponden a un intento directo de censurar a la prensa local y de restringir el derecho de la comunidad a acceder a información independiente y de interés público. Por esto, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y demás autoridades a implementar rápidamente medidas para salvaguardar la vida e integridad de los comunicadores, así como a identificar y sancionar a los responsables.

La fundación remarcó que las amenazas contra periodistas afectan no solo su labor, sino también el derecho de la sociedad a estar informada. Este caso revive la preocupación por los riesgos que enfrentan reporteros y medios en regiones donde la presencia de estructuras armadas ilegales y la investigación de corrupción aumentan su vulnerabilidad, en un contexto donde la libertad de expresión sigue siendo un reto, especialmente en lugares con influencia de grupos criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los periodistas amenazados en Apartadó según FLIP?

Los periodistas amenazados en Apartadó, de acuerdo con la FLIP, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom; integrantes de Voces de Urabá; y Yeison Rojas, quien trabaja para TeleAntioquia Noticias, Darién TV y es además corresponsal de la misma FLIP en la región. Todos desarrollaban investigaciones o publicaciones sobre la Secretaría de Movilidad del municipio.

¿Qué acciones solicitó la FLIP ante las amenazas a periodistas en Antioquia?

La FLIP pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras autoridades que adopten medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas. Además, solicitó que las entidades adelanten investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de las intimidaciones, subrayando la necesidad de frenar intentos de censura a la prensa regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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