Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha puesto el foco en el bienestar de las mujeres, implementando una serie de acciones orientadas tanto a la atención como a la prevención de violencias de género. Según la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), durante el primer semestre de 2026 se prestaron 210.556 atenciones a mujeres, de las cuales el 64 % estuvo relacionada con situaciones de violencia. Este importante volumen de solicitudes muestra una tendencia hacia una mayor búsqueda de ayuda y una activación temprana de las rutas institucionales, lo que contribuye a ofrecer una respuesta más rápida que permite anticipar riesgos antes de que estos evolucionen en situaciones de mayor gravedad.

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El Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) jugó un papel fundamental al identificar y acompañar a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio. La coordinación entre entidades que integran la Ruta Única de Atención se ha reforzado para asegurar que quienes corren riesgos obtengan protección y el acompañamiento necesario.

Pese a estos avances, la violencia extrema persiste. Entre enero y junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación reportó 11 feminicidios en Bogotá, cifra mayor que los 10 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Estos hechos ocurrieron en localidades como Bosa (3 casos), Ciudad Bolívar (3), Usaquén (2), Chapinero (1), San Cristóbal (1) y Usme (1), lo que demuestra la distribución geográfica del problema en la ciudad.

Además de la respuesta inmediata, la SDMujer amplió su trabajo en formación y transformación cultural. Entre los esfuerzos destacados está la Línea de Cuidado, una estrategia donde 3.559 personas participaron para aprender sobre la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Por su parte, 3.265 personas estuvieron en la Línea de Prevención de Violencias, fortaleciendo su capacidad para identificar riesgos y actuar oportunamente.

La prevención se extendió también a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de acciones pedagógicas como Sala Caleidoscopio, Ruta Caleidoscopio, Tu Voz y Laboratorio de Soluciones. Estas estrategias buscan fomentar el cuidado compartido, la equidad y relaciones libres de violencia.

La información sobre los servicios y cifras está disponible en la página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer. Para recibir orientación o acompañamiento, las mujeres pueden acudir a los puntos de atención de la SDMujer, comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o, en caso de emergencia, llamar al 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas atenciones por violencia contra mujeres se realizaron en Bogotá durante el primer semestre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, se brindaron 210.556 atenciones a mujeres en ese periodo, siendo el 64 % de estos servicios relacionados con diferentes situaciones de violencia.

¿Qué acciones realiza la Secretaría Distrital de la Mujer para prevenir el feminicidio en Bogotá?

Según la información de SDMujer, entre enero y junio de 2026, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio, fortaleciendo la articulación con otras entidades para brindar protección y acompañamiento oportuno.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.