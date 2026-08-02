Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de violencia se vivió en el sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá, luego de que dos hombres agredieran brutalmente a uno de los guardas de seguridad. El hecho ocurrió la noche del 31 de julio en la estación Universidades–City U, ubicada en el centro de la capital, y quedó registrado en las cámaras de seguridad, según la información difundida por Transmilenio. De acuerdo con los datos conocidos, los sujetos habrían entrado de forma irregular al sistema, sin pagar el pasaje, y, posteriormente, tras un llamado de atención por parte del personal de vigilancia, arremetieron contra uno de los trabajadores, propinándole golpes con puños y patadas hasta derribarlo.

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En redes sociales se indicó que este episodio habría comenzado en la estación Las Aguas, donde los agresores supuestamente evadieron el pago y que la situación culminó en Universidades. Sin embargo, Transmilenio solo confirmó la agresión en esta última estación. Después del ataque, la empresa activó sus protocolos de atención y seguridad para proteger al empleado afectado. Además, la entidad rechazó de manera enfática cualquier acto violento en contra de quienes trabajan por el funcionamiento del sistema, resaltando la labor de los equipos operativos y de vigilancia.

Transmilenio, a través de su comunicado oficial, hizo un llamado a la ciudadanía para que las diferencias se resuelvan de manera pacífica y mediante el respeto, recordando la importancia de observar el Manual de la Comunidad Usuaria y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, el concejal Juan David Quintero manifestó su indignación ante el hecho y solicitó la intervención urgente de la Policía de Bogotá, enfatizando la necesidad de capturar a quienes perpetraron la agresión. En sus redes sociales, el cabildante explicó que los sujetos habían aprovechado distintas maniobras para evitar el pago y, posteriormente, agredieron físicamente al guarda. El episodio se presentó tan solo un día después de que Quintero propusiera la creación del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), iniciativa que buscaría unir a la Policía Nacional, Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y autoridades locales para responder de manera ágil a delitos y hechos violentos en sistemas como Transmilenio y el próximo metro de Bogotá. Según el concejal, este grupo permitiría responder de manera permanente y eficiente en casos de delitos cometidos en flagrancia, además de atender hurtos, agresiones y daños a la infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en la estación Universidades de Transmilenio el 31 de julio?

La noche del 31 de julio, un guarda de seguridad de Transmilenio fue agredido por dos hombres en la estación Universidades–City U, en el centro de Bogotá. De acuerdo con Transmilenio, los sujetos habrían ingresado al sistema sin pagar y reaccionaron con violencia tras recibir un llamado de atención del personal de vigilancia, golpeando al guarda hasta derribarlo. El hecho fue rechazado por la empresa, que activó los protocolos de protección y reiteró la importancia del respeto y la convivencia en el sistema.

¿En qué consiste el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia propuesto para Transmilenio?

El Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), planteado por el concejal Juan David Quintero, es una iniciativa que pretende articular las acciones de la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía y autoridades distritales. Su objetivo sería atender de forma permanente y coordinada delitos como hurtos, agresiones y daños en el sistema de transporte masivo, facilitando la respuesta judicial en casos de flagrancia y contribuyendo a mejorar la seguridad en lugares como Transmilenio y el futuro metro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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