Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebró sus 488 años con una jornada deportiva especial en la que la ciudadanía fue protagonista. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el marco de la edición número 29 del Festival de Verano 2026, organizó una nueva versión de Sube Monserrate, un reto que pone a prueba la resistencia física y la determinación de quienes deciden recorrer los emblemáticos 2,4 kilómetros y enfrentar los 1.605 escalones del cerro Monserrate, punto icónico de la capital colombiana. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, el evento reunió a 2.015 participantes el primero de agosto, quienes asumieron el desafío desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde.

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El ambiente de la competencia estuvo marcado por el espíritu deportivo y el esfuerzo colectivo. El recorrido, que empieza a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y culmina en la cima del cerro, a 3.152 metros, exigió lo mejor de cada persona. De acuerdo con los reportes del IDRD, Andrés Mauricio Romero Mora se destacó en la categoría masculina, finalizando el circuito en 19 minutos y 44 segundos. No muy lejos, Jersson Felipe Camacho Pardo ocupó la segunda posición con 20 minutos y 48 segundos, seguido por Juan Felipe Gómez con un tiempo de 21 minutos y 16 segundos. Por parte de las mujeres, Diana Carolina Vera Delgado obtuvo el primer lugar tras registrar 25 minutos y 19 segundos, mientras que Ana Martínez y Karen Elizabeth Herrera Ayala la siguieron con tiempos de 26:43 y 27:11, respectivamente.

Más allá de los resultados, la jornada demostró una vez más el valor de la actividad física y el compromiso ciudadano en la apropiación de los espacios naturales de Bogotá. Quienes participaron, según lo publicado en la página oficial de Bogotá, lo hicieron a su propio ritmo, confirmando que Sube Monserrate es tanto una competencia deportiva como una experiencia de bienestar, autocuidado y comunidad. La carrera individual, organizada por el IDRD dentro de la programación del Festival de Verano 2026, fue solo una de más de 60 actividades orientadas a celebrar el aniversario de la capital con eventos de cultura, deporte, recreación y entretenimiento hasta el 31 de agosto en diferentes escenarios de la ciudad.

¿Cómo se desarrolla la competencia Sube Monserrate en el Festival de Verano de Bogotá?

La competencia Sube Monserrate se realiza como una carrera individual en la que los participantes deben recorrer 2,4 kilómetros y superar 1.605 escalones, partiendo desde la base del cerro hasta alcanzar los 3.152 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el IDRD, el evento integra actividad física, naturaleza y esfuerzo personal, enmarcado dentro de la programación oficial del Festival de Verano de Bogotá.

¿Quiénes fueron los ganadores de Sube Monserrate y cuánto tiempo hicieron?

En la edición de Sube Monserrate celebrada en agosto, Andrés Mauricio Romero Mora ganó en la categoría masculina con un tiempo de 19 minutos y 44 segundos. En la categoría femenina, Diana Carolina Vera Delgado fue la más rápida, deteniendo el cronómetro en 25 minutos y 19 segundos, según datos publicados por el IDRD y la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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