Por: Portal Bogotá

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El bienestar de las y los jóvenes en Bogotá se posiciona como una prioridad, de acuerdo con lo planteado por la Alcaldía Local de Fontibón en el contexto del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. En el marco de este compromiso, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) articuló esfuerzos con las autoridades locales para desarrollar una jornada de Pasantía Social dirigida a los beneficiarios y beneficiarias del programa ‘Jóvenes a la E’. Así, se consolidó un espacio cuyo propósito central fue fortalecer la contribución activa de las juventudes en el desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que propiciar la construcción de ciudadanía en el territorio.

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Según la información oficial, la Pasantía Social permite a los participantes retribuir los beneficios que han recibido en su proceso de educación superior, llevando a cabo actividades de responsabilidad social que impactan positivamente a sus comunidades. Estas actividades, además, contribuyen a que las y los jóvenes fortalezcan competencias como el liderazgo, el trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia y sus habilidades socioemocionales.

Durante la jornada realizada en Fontibón, los asistentes participaron en un ejercicio de cartografía social. Esta metodología les dio la oportunidad de reconocer su territorio a partir de sus propias experiencias de vida, identificar espacios relevantes de su cotidianidad y reflexionar sobre las fortalezas y necesidades de la localidad. A través de este ejercicio, los jóvenes no solo compartieron perspectivas y propuestas para fortalecer el bienestar comunitario, sino que también impulsaron un diálogo innovador respecto a los retos y oportunidades que enfrenta Fontibón.

Según lo expresado en los reportes de la Alcaldía Local, esta dinámica de participación permitió consolidar escenarios de diálogo y construcción colectiva, que son esenciales para avanzar hacia una localidad más inclusiva y conectada con las demandas de las nuevas generaciones. La Pasantía Social se enmarca dentro de una estrategia más amplia, con categorías como ‘Potencial Humano para la Ciudad’, ‘Participación Ciudadana, Comunidad y Territorio’, ‘Ecosistemas de Emprendimiento y Empleabilidad’, además de iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico. De esta forma, las y los beneficiarios pueden contribuir activamente al desarrollo de Bogotá y, de manera simultánea, fortalecer su formación personal y profesional.

Con el desarrollo de estas iniciativas, la Alcaldía Local de Fontibón sostiene su compromiso con las juventudes y promueve una ciudad más participativa e innovadora, en la que la apropiación del territorio y el liderazgo de los jóvenes son ejes clave para el futuro.

¿En qué consiste el programa 'Jóvenes a la E' en Bogotá?

El programa ‘Jóvenes a la E’, impulsado en Bogotá con el respaldo de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), busca facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes de la ciudad. Esta iniciativa permite que las y los beneficiarios participen en estrategias de responsabilidad social, como la Pasantía Social, para retribuir a sus comunidades y desarrollar habilidades clave para su futuro profesional y personal.

¿Qué es la cartografía social y cómo se aplica en procesos de participación juvenil?

La cartografía social es una metodología participativa que consiste en que los propios habitantes de un territorio, en este caso jóvenes, identifiquen y analicen espacios clave de su entorno cotidiano. Durante la jornada desarrollada en Fontibón, la cartografía social sirvió para que los participantes reconocieran fortalezas y necesidades de su localidad, promoviendo así propuestas y reflexiones centradas en el bienestar comunitario y la construcción colectiva del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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