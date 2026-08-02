Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, una nueva modalidad de estafa ha alertado a los ciudadanos, según reporta la plataforma informativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El caso de Camila* es un claro ejemplo de cómo los ciberdelincuentes diseñan estrategias cada vez más sofisticadas para obtener información confidencial de los usuarios bancarios. Camila recibió una llamada en la que le informaban que se estaban realizando pagos y retiros con sus productos bancarios desde otra ciudad. La llamada tenía el propósito de infundir miedo y urgencia, convenciendo a la víctima de que su dinero estaba en riesgo inmediato.

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Durante la comunicación, un supuesto asistente virtual, que afirmaba usar inteligencia artificial, le indicó que era necesario bloquear sus tarjetas para evitar nuevas transacciones fraudulentas. En la conversación, que duró más de 20 minutos, guiaron detalladamente a la víctima, haciéndole creer que se encontraba en un proceso oficial de seguridad bancaria. Sin embargo, esto hacía parte de una estrategia elaborada por delincuentes para manipular a la persona y conseguir acceso a sus productos financieros.

Las fuentes citadas subrayan que esta modalidad de fraude utiliza métodos persuasivos que explotan el miedo de perder dinero, con el objetivo de invitar a las personas a entregar datos personales, claves y códigos de verificación sin sospechar que están autorizando el ingreso no autorizado a sus cuentas. Entre los datos solicitados se encuentran claves de acceso a la banca virtual, códigos de verificación enviados por mensajes de texto (SMS), claves dinámicas, tokens de seguridad y contraseñas de aplicaciones bancarias. De acuerdo con la ‘Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia’, ninguna entidad financiera solicita este tipo de información a través de llamadas, mensajes, WhatsApp o asistentes virtuales, por lo tanto, ante una situación de este tipo se recomienda desconfiar y finalizar de inmediato la llamada.

Para evitar ser víctima de estafas, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa recomienda nunca suministrar información personal o bancaria por teléfono y comunicarse siempre con el banco mediante los canales oficiales de la entidad. Además, en caso de recibir contactos sospechosos, la ‘Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia’ pone a disposición la línea de atención AIDE, llamando al número 601 377 9595, extensión 1137, así como la Línea de Emergencias 123 para denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo. La denuncia es fundamental para que las autoridades puedan sancionar a los responsables y fortalecer la seguridad ciudadana, según lo enfatiza la Secretaría en sus publicaciones en la red social X.

¿Cuáles son las señales de una estafa bancaria telefónica en Bogotá?

Las señales más evidentes de una estafa bancaria telefónica incluyen mensajes alarmantes sobre supuestos fraudes, solicitudes de información confidencial como claves, códigos o datos de seguridad, y la insistencia en seguir instrucciones bajo el pretexto de “proteger” el dinero. Si la llamada es iniciada por desconocidos y estos le piden datos personales o bancarios, usted debe colgar y contactar directamente a su banco por canales oficiales.

¿Qué hacer si ha entregado información confidencial por error?

Si usted ha entregado por error información como claves, códigos de verificación o contraseñas bancarias, debe comunicarse de inmediato con su banco para bloquear el acceso a sus productos financieros y reportar el posible fraude. También debe denunciar el hecho ante la Línea de Emergencias 123 o el equipo AIDE de la Secretaría Distrital de Seguridad, para que se adelanten las investigaciones y se eviten más víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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