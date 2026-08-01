Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) lanzó una alerta dirigida a los habitantes de Bogotá ante el aumento de estafas relacionadas con falsos arriendos de apartamentos y viviendas. Según información recopilada por el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), la modalidad delictiva inicia con la publicación de anuncios de supuestos inmuebles disponibles para arriendo en redes sociales y plataformas digitales, principalmente enfocados en zonas residenciales populares de la ciudad. Estas ofertas se caracterizan por prometer cánones de arrendamiento muy inferiores al valor comercial, lo que llama rápidamente la atención de quienes buscan vivienda y pueden estar en situación de urgencia.

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El esquema fraudulento continúa cuando los delincuentes solicitan a las posibles víctimas una serie de documentos personales con el pretexto de adelantar los trámites de arrendamiento. Entre estos requisitos se encuentran la fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificaciones laborales, documentos de codeudores y hasta declaraciones de renta, supuestamente para validar la capacidad económica del interesado.

Una vez los estafadores obtienen esta información, proceden a exigir pagos anticipados representados en el 50 % del canon de arriendo para “separar” el inmueble, además de solicitar depósitos adicionales argumentando que son necesarios para cubrir daños o el proceso de mudanza. Sin embargo, cuando llega el día pactado para la entrega, piden el saldo restante del arriendo y citan a las víctimas en lugares específicos. Al llegar, las personas se enfrentan a la realidad de que la vivienda ya está arrendada a otros, pertenece a terceras personas o incluso no existe, dejando en evidencia que todo fue un engaño.

Después de consumar la estafa, los responsables cortan toda comunicación, bloquean números de contacto y desaparecen con el dinero. Por estas razones, la Secretaría de Seguridad recomienda realizar procesos de arrendamiento a través de inmobiliarias reconocidas y páginas oficiales, desconfíar de ofertas muy baratas, verificar siempre que el inmueble exista con una visita presencial y no enviar documentos ni dinero a desconocidos sin contrato formal. Además, ante cualquier estafa, insta a denunciar de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación. Para orientación y acompañamiento, puede comunicarse con el AIDE, que atiende las 24 horas, los siete días de la semana, a través del número (601) 3779595 opción 5.

Recuerde, si es testigo o víctima de cualquier hecho delictivo, la Línea de Emergencias 123 está disponible para recibir denuncias que permitan investigar y sancionar a los responsables.

¿Cómo identificar una estafa de arriendos en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, algunas señales para identificar este tipo de fraude incluyen ofertas de arriendo con precios muy por debajo del mercado, solicitudes de documentos personales sensibles sin formalización previa, exigencia de anticipos sin contrato firmado y evasión de visitas presenciales al inmueble. Si encuentra alguna de estas alertas, lo recomendable es abstenerse de continuar el proceso y reportar el caso a las autoridades.

¿Qué debe hacer si fue víctima de una estafa de arriendo en Bogotá?

La SDSCJ recomienda denunciar inmediatamente el hecho ante la Fiscalía General de la Nación y canalizar la situación mediante el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), disponible las 24 horas llamando al (601) 3779595 opción 5. La denuncia es clave para activar procesos investigativos y prevenir que otras personas caigan en la misma modalidad delictiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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