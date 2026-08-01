Por: Portal Bogotá

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Un reciente incendio en el humedal Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá, activó todas las alarmas ambientales en Bogotá. Mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendía la reactivación de un punto caliente en este ecosistema protegido, la Policía de Bogotá capturó en flagrancia a dos personas que presuntamente intentaban iniciar un nuevo foco de incendio en la misma zona, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía Local de Engativá. Tras su detención, los implicados fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja para iniciar su proceso de judicialización.

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El origen del incendio fue reportado hacia las 11:00 de la mañana del jueves 30 de julio, lo que desencadenó una rápida operación interinstitucional movilizada por varias entidades, entre ellas el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Bomberos de Cota, Bomberos Voluntarios de Mosquera, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Salud (SDS), además de la Defensa Civil y la Cruz Roja. El incendio fue contenido inicialmente hacia las 7:00 de la noche, pero posteriormente se presentaron reactivaciones que prolongaron la emergencia hasta la tarde del viernes, cuando las autoridades confirmaron su control total.

La secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, explicó la gravedad de la pérdida de la cobertura vegetal afectada, señalando que "los juncales son fundamentales para las aves, tanto nativas como migratorias" y que la afectación del humedal compromete la biodiversidad y los servicios ecosistémicos justo antes de la temporada migratoria. Además, Soto hizo un llamado a la ciudadanía para evitar conductas peligrosas como quemas, fogatas o arrojar colillas de cigarrillo, recordando que “prevenir toma segundos; apagar toma horas e incluso días y recuperar un ecosistema como Jaboque puede tomar años”.

El IDIGER lideró la coordinación de la respuesta a través del Puesto de Mando Unificado, actuando como entidad rectora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y exhortando a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a la Línea 123. El balance ambiental preliminar indica que el incendio tuvo un impacto sobre 5,8 hectáreas –cerca del 3,5 % de las 166,23 hectáreas del área protegida– y que 22,5 hectáreas estuvieron expuestas al fuego. Aunque no se han reportado animales afectados hasta ahora, las evaluaciones continuarán cuando sea seguro ingresar plenamente al área.

Sobre las causas, tanto el Cuerpo Oficial de Bomberos como la Policía Metropolitana de Bogotá siguen investigaciones independientes. Si se verifica la responsabilidad penal de los capturados, podrían enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 175.090 millones de pesos, junto con acciones de reparación y restauración ambiental.

Finalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que el fenómeno de El Niño –aunque no causa incendios directamente– agrava el riesgo debido a condiciones más secas y cálidas, que hacen más fácil la propagación del fuego. Esto subraya la urgencia de prevenir y proteger ecosistemas sensibles como Jaboque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomaron las autoridades frente al incendio en el humedal Jaboque?

Las autoridades de Bogotá respondieron de forma coordinada, involucrando distintas entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, IDIGER, SDA, SDS y la Policía. Se realizó un despliegue interinstitucional para controlar el incendio y evitar su propagación, además de capturar en flagrancia a dos personas presuntamente implicadas en la generación de un nuevo foco de fuego. El control total del incendio se alcanzó después de varias reactivaciones, y las investigaciones judiciales y ambientales continúan en curso.

¿Cuáles son las implicaciones ambientales del incendio en el humedal Jaboque?

El primer balance reporta una afectación de 5,8 hectáreas, comprometiendo juncos y eneas, vegetación vital para aves nativas y migratorias. Aunque no se evidenció fauna afectada directamente, la pérdida de estas áreas representa un impacto relevante para la biodiversidad. La evolución del daño será revisada cuando existan condiciones de seguridad en toda el área incendiada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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