Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sur del Tolima se encuentra en alerta tras el hallazgo de un felino silvestre muerto en la vía que conecta con el relleno sanitario de Chaparral, una situación que ha despertado inquietud tanto entre habitantes como entre conductores. Según la información conocida inicialmente, se trataría de un tigrillo, aunque las autoridades ambientales están investigando para establecer de manera oficial la identidad y las causas exactas del hecho. El animal fue encontrado a un lado de la carretera en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y, aunque la principal hipótesis señala que podría tratarse de un atropellamiento mientras el ejemplar intentaba cruzar la vía, este dato aún debe ser confirmado.

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El caso pone en evidencia la permanente vulnerabilidad de la fauna silvestre en zonas donde la presencia de corredores viales intersecta hábitats naturales. Según información señalada en el artículo, el Ministerio de Ambiente ha venido promoviendo en todo el país una serie de medidas para mitigar estos riesgos. Entre esas acciones se incluyen la señalización en las vías, la instalación de pasos de fauna y el desarrollo de campañas de educación dirigidas a conductores. Estas estrategias buscan prevenir accidentes similares y proteger a las especies que habitan cerca de las carreteras.

En el contexto departamental, entidades como Cortolima han estado trabajando en planes de manejo orientados a la conservación de especies amenazadas. Sus tareas abarcan el rescate de fauna afectada, el control del tráfico ilegal de animales y las campañas de sensibilización comunitaria sobre la importancia de la biodiversidad. Sin embargo, residentes de la zona subrayan que aún se presentan falencias como el exceso de velocidad de los conductores, una señalización insuficiente y la falta de corredores ecológicos, haciendo que estas vías sigan representando un alto riesgo para diversos animales.

La comunidad expresa la esperanza de que la muerte de este felino sirva como llamado de atención para las autoridades y promueva la consolidación de estrategias más efectivas. Entre las acciones que consideran urgentes destacan la instalación de pasos seguros para animales, el aumento de controles viales y el fortalecimiento de la educación ambiental, todo con el propósito de reducir la mortalidad de fauna silvestre en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones adelanta Cortolima para proteger la fauna silvestre en el Tolima?

De acuerdo con la información del artículo, Cortolima lleva a cabo labores enfocadas en el manejo y conservación de especies en riesgo. Estas comprenden planes de manejo para especies amenazadas, rescate de fauna, control del tráfico ilegal y campañas de sensibilización comunitaria para involucrar a la población en la protección de los animales silvestres.

¿Por qué siguen siendo las carreteras una amenaza para la biodiversidad en el Tolima?

La persistencia de amenazas en las vías del Tolima para diversas especies, como el tigrillo hallado muerto, se debe a factores como el exceso de velocidad, la insuficiente señalización y la ausencia de corredores ecológicos. Estos aspectos, según los habitantes citados, convierten las carreteras en escenarios peligrosos para la fauna local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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