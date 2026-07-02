El nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se refirió a los cuestionamientos que han rodeado la política ambiental del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En entrevista con El Tiempo, el biólogo marino se refirió al fracking, uno de los proyectos más criticados del presidente electo.

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Además, sostuvo que el propósito del nuevo Gobierno será pasar “de los discursos a los resultados”, con una estrategia enfocada en que la sostenibilidad también impulse la economía del país.

Nuevo ministro de Ambiente explicó cómo se manejará el fracking en Colombia

Sobre este punto, Arjona aclaró que la decisión sobre esta técnica no depende directamente del Ministerio de Ambiente, sino del sector de hidrocarburos.

“El fracking no lo hace el sector ambiental; el fracking lo hace el sector de infraestructura e hidrocarburos. Lo que le corresponde al Ministerio de Medioambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es garantizar que se cumplan los mejores estándares dentro de cualquier actividad de infraestructura. Y en caso de que llegase a hacerse fracking, tiene que ser con los mejores estándares existentes en el mundo. No hay ninguna barrera tecnológica insalvable para hacerlo bien. Lógicamente, no será en todos los sitios”, explicó.

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El ministro también precisó cuáles serían las zonas donde eventualmente podría aplicarse esa técnica. En sus palabras: “El fracking no será en todos los sitios. El fracking está restringido básicamente a unas áreas en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional”.

Otro de los rumores que despejó Arjona tiene que ver con el futuro de la cartera ambiental, teniendo en cuenta que durante la campaña surgieron versiones sobre una posible fusión entre los ministerios de Ambiente y Agricultura, una posibilidad que el nuevo jefe de esa cartera descartó de forma categórica.

Frente a esa posibilidad, Arjona respondió en diálogo con El Tiempo: “De ninguna manera. El tema ambiental es un soporte de la economía del país, no es un tema decorativo; es un tema fundamental para la sostenibilidad. Somos el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado, y eso debe reflejarse en que sea un renglón importante para nuestra economía, en términos de muchas operaciones que se pueden hacer poniendo la naturaleza como soporte de nuestra economía”.

Finalmente, indicó que entre las primeras tareas del ministro estarán fortalecer la seguridad hídrica, combatir la deforestación y la minería ilegal, impulsar la denominada economía azul y revisar la gobernanza del Fondo para la Vida, con el objetivo de aumentar la transparencia en el manejo de esos recursos.

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