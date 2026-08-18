Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella llevó a cabo la presentación del “Libro de la Verdad”, un documento que recoge denuncias acerca de presuntos casos de corrupción durante la administración de Gustavo Petro. El acto, realizado en la Universidad del Externado, contó con la presencia de José Manuel Restrepo, vicepresidente y actor fundamental en la elaboración del libro. Según lo expuesto por Restrepo, se documentaron nueve prácticas que podrían fomentar la corrupción, sustentadas en 82 casos detallados en el citado documento, que fue publicado por la revista Semana y replicado por otros medios.

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Durante la presentación, De la Espriella resaltó el compromiso del ejecutivo de cooperar con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, organismos encargados de velar por el correcto uso de los bienes estatales. Señaló que es su deber informar a la justicia sobre hechos graves que comprometen la gestión de los recursos públicos. El libro cuenta con un capítulo central titulado “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones - Equipo Élite Anticorrupción”, en el que se describe el trabajo realizado por un grupo de más de 1.200 profesionales liderados por Restrepo, quienes se encargaron de analizar y evaluar el estado en que fue recibido el Estado colombiano mediante métodos considerados forenses.

Entre los casos más relevantes está el de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.), donde se encontraron supuestas irregularidades en la contratación para una planta desalinizadora por cerca de 786.000 millones de pesos colombianos (COP), lo que motivó la solicitud de medidas preventivas por parte de la Procuraduría. Otro caso involucró al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con la expedición de la Resolución 0478 de 2026, cuya suspensión fue decretada por el Consejo de Estado debido a habilitaciones extraordinarias en fechas inusuales para actos administrativos y contractuales.

El seguimiento a la reforma agraria impulsada en el gobierno Petro también arrojó inquietudes sobre la adquisición y titularización de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con énfasis en desembolsos por encima del proceso de transferencia de los inmuebles. De igual forma, la iniciativa “Caminos comunitarios de la Paz Total” evidenció giros completos de recursos a juntas de acción comunal sin avances físicos en las obras, mientras que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) se cuestionó la cobertura y delimitación de los contratos de servicios de escoltas.

¿Cuáles son las principales denuncias del “Libro de la Verdad” presentado por De la Espriella?

El “Libro de la Verdad” presenta nueve patrones presuntamente vinculados a actos de corrupción, detallando 82 casos concretos. Entre los principales se encuentran supuestas irregularidades en contratos de infraestructura, habilitaciones administrativas excepcionales, problemas en la ejecución de la reforma agraria, el mal manejo de recursos para caminos comunitarios, y dudas sobre la contratación de servicios de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP), según lo informado por Semana y los propios funcionarios implicados.

¿Qué es el Equipo Élite Anticorrupción mencionado en el informe?

De acuerdo con el propio documento, el Equipo Élite Anticorrupción es un grupo conformado por más de 1.200 profesionales voluntarios, dirigido por José Manuel Restrepo. Este equipo se dedicó a hacer un inventario y análisis forense del estado en que recibió el Gobierno, identificando situaciones irregulares y promoviendo denuncias, acciones fiscales y disciplinarias ante las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.