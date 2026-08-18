Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella presentó a la Fiscalía General de la Nación un documento bajo el título ‘El libro de la verdad’, que, de acuerdo con la información oficial, compila más de 80 supuestos casos de corrupción identificados durante la administración de Gustavo Petro. Este informe no solo fue entregado a la Fiscalía, sino que también fue remitido a la Procuraduría y la Contraloría. De esta forma, se busca que las entidades de control analicen a profundidad los hechos narrados y determinen la existencia o no de responsabilidades legales o administrativas.

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El documento organiza los casos en torno a nueve patrones de presuntas irregularidades, todos relacionados con el manejo de fondos públicos y el funcionamiento de diversas entidades estatales. Uno de los puntos destacados es la situación del programa Colombia Mayor, que, según lo consignado en el informe, habría agotado su presupuesto en julio de 2026. Esta decisión podría poner en riesgo la atención a cerca de tres millones de adultos mayores que dependen de esa ayuda, lo que encendió alarmas en los organismos de control.

El informe también pone bajo la lupa la existencia de una presunta nómina paralela, que se habría conformado con cerca de 900.000 contratos, y la adjudicación de 6,8 billones de pesos para la adquisición de equipos básicos de salud. De acuerdo con el texto, estos recursos no habrían contado con los respectivos controles, lo que representa posibles anomalías en la contratación pública.

Otro de los episodios relatados gira en torno a la Cancillería, organismo en el que se mencionan 785 contratos por un valor aproximado de 83.000 millones de pesos, suscritos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Además, el reporte cuestiona los cambios realizados en los requisitos para acceder a cargos dentro del servicio exterior, presuntamente implementados también antes de aplicar dicha normativa.

Abelardo De La Espriella señaló que la entrega del informe era una de sus promesas de campaña, y declaró que corresponde ahora a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría adelantar el proceso de verificación de cada caso. Por su parte, José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, indicó que los hechos señalados en ‘El libro de la verdad’ serían solo una parte de las irregularidades advertidas en la revisión de la administración anterior. Las autoridades deberán determinar si estas denuncias configuran conductas sancionables desde el punto de vista penal, fiscal o disciplinario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘El libro de la verdad’ mencionado por Abelardo De La Espriella?

‘El libro de la verdad’ es el nombre del documento que recopila más de 80 casos que, según el presidente Abelardo De La Espriella, representan posibles hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro. El informe detalla patrones de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y fue entregado a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para su análisis y eventual determinación de responsabilidades.

¿Cuáles son las principales irregularidades señaladas en el informe contra la administración de Gustavo Petro?

Según el informe entregado a las autoridades, las principales supuestas irregularidades durante la administración de Gustavo Petro incluyen el agotamiento del presupuesto del programa Colombia Mayor, una posible nómina paralela de alrededor de 900.000 contratos, la asignación de recursos para equipos básicos de salud sin los controles requeridos y la firma de múltiples contratos en la Cancillería antes de que comenzara a regir la ley de garantías. Todas estas situaciones están sujetas a verificación por parte de los organismos de control.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.