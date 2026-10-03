El presidente Abelardo de la Espriella pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente al director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, tras afirmar que conoció hechos que, según él, revisten gravedad y deben ser investigados por las autoridades.

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En un mensaje publicado en redes sociales, De la Espriella aseguró que en su Gobierno no habrá tolerancia frente a actuaciones que puedan afectar la transparencia, la integridad del servicio público o la imagen de las instituciones.

También señaló que cualquier funcionario sobre el que exista una sospecha de irregularidad deberá responder ante la justicia.

El caso está relacionado con actuaciones de Miranda que ya habían sido objeto de cuestionamientos.

El capitán respondió a un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República, relacionado con un contrato suscrito con Edured. Según información publicada en agosto, el presunto daño patrimonial había sido estimado inicialmente en $115 millones.

Miranda defendió entonces su gestión y cuestionó el proceso en su contra. El caso vuelve a tomar relevancia debido a la solicitud de De la Espriella y a que el nombre del capitán también había aparecido entre las posibilidades para regresar a la Dirección Nacional de Bomberos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.