Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La discusión para la aprobación del presupuesto nacional de 2027 ya empezó en el Capitolio Nacional y el ambiente no podría ser más tenso. El gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, busca asegurar los recursos necesarios para sostener el funcionamiento estatal y concretar sus ambiciosas apuestas, en la ruta hacia lo que ha calificado como la “patria milagro”. Es un reto de gran envergadura, pues la cifra sometida a revisión por el Congreso es de 634,9 billones de pesos colombianos (COP), monto que debe quedar definido en muy pocos días, según indicaron fuentes de El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

El calendario juega en contra del Ejecutivo: la ley establece como plazo límite el próximo 20 de octubre para que este presupuesto obtenga el respaldo tanto de Senado como de Cámara. Si no se alcanza un consenso para entonces, el presupuesto deberá ser expedido por decreto, una alternativa que ya fue usada reiteradamente durante los últimos años del mandato de Gustavo Petro, aclaró El Espectador. No obstante, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insiste en apostar por el diálogo político y lograr acuerdos dentro del Congreso.

La situación se complica aún más porque en medio de este lapso legal, el Congreso tendrá una semana de receso en la que no habrá actividades legislativas. Este receso impactará la agenda, al dejar menos tiempo para el análisis y debate sustancial sobre el presupuesto, justo cuando se discute cómo ajustar los rubros de múltiples entidades, según destaca el medio citado.

La premura es mayor si se considera que solo quedará una semana hábil para la discusión de fondo, y el debate público aún no inicia de manera decidida. Según El Espectador, existen más de 1.000 proposiciones presentadas por los congresistas que buscan redistribución en ministerios clave como Salud, Deporte o Minas y Energía. Sin embargo, el ministro Gómez ha advertido que cumplir con todas estas solicitudes elevaría el presupuesto en más de COP 150 billones, y no existen recursos para respaldar ese incremento. Incluso el monto actual, cercano a los 635 billones, arrastra ya un déficit, por lo que deberá ser financiado mediante deuda.

Dentro del articulado presentado, se incluyen recortes y traslados presupuestales. Por ejemplo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría una reducción de 170.000 millones de pesos. En Transporte, disminuirían 15.600 millones en los aportes de la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, y Planeación perdería 13.500 millones. Por el contrario, el Ministerio de Salud recibiría un traslado de 2 billones de pesos, junto a partidas adicionales para la Rama Judicial y el Deporte, según El Espectador.

¿Cuál es el plazo para que el Congreso apruebe el presupuesto nacional de 2027?

El Congreso tiene como fecha límite el 20 de octubre para discutir y aprobar el presupuesto nacional de 2027. Si no se logra un acuerdo en ese plazo, el monto presentado será expedido por decreto, como indica la ley y recuerda El Espectador. Este recorte de tiempo se complica por la semana de receso legislativo, lo que deja solo una semana efectiva para el debate.

¿Qué ministerios y sectores tendrían ajustes clave en el presupuesto de 2027?

Entre los principales sectores que tendrían cambios destaca el traslado de recursos al Ministerio de Salud y Protección Social, la adición de partidas al sector judicial y deportivo, así como recortes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, transporte (específicamente la Aeronáutica Civil) y Planeación. El ministro de Hacienda mencionó que no hay financiamiento adicional para nuevos aumentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.