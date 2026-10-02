Por: VALORA ANALITIK

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La reforma pensional, cuya entrada en operación se mantiene para abril de 2027, incluye importantes modificaciones relacionadas con la pensión por invalidez en Colombia. Esta prestación conserva su naturaleza, aunque se introducen cambios en su funcionamiento.

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Uno de los cambios clave es que, dentro del nuevo sistema de pilares, Colpensiones asumirá la centralización del reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común.

Lo anterior se aplicará independientemente de que el afiliado que solicite la pensión por invalidez en Colombia mantenga aportes adicionales en el Componente Complementario de Ahorro Individual, administrado por una entidad privada.

Otros cambios clave para la pensión por invalidez en Colombia

Adicionalmente, se establece la financiación mediante un seguro previsional. Esto significa que el valor requerido para financiar la pensión de invalidez se calculará mediante una figura de aseguramiento o una renta temporal, hasta que el beneficiario alcance la edad reglamentaria para acceder a la pensión de vejez.

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La pensión por invalidez en Colombia también se incluye en el Pilar Solidario para las personas que no hayan cotizado. Esta prestación se otorgará a quienes tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y no cumplan el requisito de semanas cotizadas.

Asimismo, esta prestación se reconocerá a las personas que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad mediante el acceso a la Renta Básica Solidaria, a partir de los 50 años para las mujeres y de los 55 años para los hombres.

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