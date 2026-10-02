En medio de las buenas noticias para la capital colombiana, los centros comerciales de Bogotá despliegan atracciones interactivas y megaexposiciones para recibir a miles de familias durante la tradicional semana de receso escolar.

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Durante estos días, Titán Plaza, Plaza Imperial y Plaza de las Américas reúnen experiencias de gran formato que combinan entretenimiento, tecnología, educación y actividades familiares.

La estrategia busca transformar la habitual visita al centro comercial en un plan completo de varias horas sin necesidad de salir de la capital.

Desde viajar 65 millones de años al pasado entre dinosaurios, atravesar portales mágicos inspirados en los cinco elementos de la naturaleza, hasta convertirse en parte de una misión junto a Paw Patrol.

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Los tres centros comerciales tienen propuestas dirigidas especialmente a familias que buscan alternativas divertidas para disfrutar durante el receso escolar.

En Titán Plaza, las familias podrán visitar ‘Tierra de Titanosaurios: Una Nueva Era’, una megaexposición que estará disponible hasta el 2 de noviembre.

Esta gran atracción reúne 15 estaciones con dinosaurios, especies prehistóricas, piezas paleontológicas, escenografías y experiencias interactivas de primer nivel.

La propuesta cuenta además con el acompañamiento del Grupo de Investigación en Paleontología Neotropical, Tradicional y Molecular de la Universidad del Rosario.

Durante la semana de receso, los visitantes podrán recorrer la exposición y acceder a actividades complementarias como talleres infantiles y experiencias para toda la familia.

Entre las estaciones se encuentran especies como el Tyrannosaurio Rex, Giganotosaurio, Velociraptor, Titanoboa y Patagotitan Mayorum.

También están disponibles experiencias de pago como la Estación Titano – Piscina de Pelotas y el Parque de Titanosaurios, que incluye tirolesa, túnel, playground y un Spinosaurio.

Por su parte, Plaza Imperial mantiene hasta el 2 de noviembre ‘Imperial Portal Mágico: ven por la magia, quédate por la leyenda’, una experiencia que combina tecnología, animatrónica, educación y entretenimiento.

La propuesta cuenta con cinco escenografías animatrónicas y dos portales gemelos que permiten a los visitantes verse en tiempo real desde diferentes puntos del centro comercial.

El recorrido está inspirado en los cinco elementos de la naturaleza —agua, tierra, fuego, aire y magia— y busca que niños, jóvenes y familias puedan aprender mientras exploran.

Durante los fines de semana también se realizan shows itinerantes de hechiceros, magos y nomos, además de talleres de magia para niños y actividades familiares.

La experiencia incluye además recorridos guiados para colegios, en los que los estudiantes reciben al finalizar una certificación como ‘Experto en Magia’.

En Plaza de las Américas, la protagonista es ‘Encuentro de Patas de Paw Patrol’, la primera experiencia inmersiva oficial de Nickelodeon de esta franquicia infantil en Colombia, disponible hasta el 12 de octubre.

La experiencia cuenta con ocho escenarios interactivos inspirados en Bahía Aventura, en los que los niños deben superar diferentes desafíos mientras desarrollan habilidades.

Estas dinámicas fomentan el trabajo en equipo, la solidaridad, la resolución de problemas y la cultura ciudadana en los pequeños.

La propuesta hace parte de la estrategia del centro comercial de convertir sus experiencias en planes de mayor duración para las familias.

De hecho, Plaza de las Américas reporta un crecimiento del 5 % en tráfico, mientras que más del 60 % de sus visitantes permanece durante más de dos horas.

Asimismo, el consumo en categorías comerciales ha aumentado 20 % frente a años anteriores gracias a esta variada oferta recreativa.

La semana de receso escolar en Colombia se celebra durante la segunda semana del mes de octubre de cada año. Para el año 2026, la pausa académica se extiende oficialmente desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre, empalmando directamente con el festivo del lunes 12 de octubre.

Esta jornada descanso institucional fue creada mediante el Decreto 1373 de 2007 para colegios públicos y privados del país. Consiste en cinco días hábiles de descanso libre para estudiantes de preescolar, básica y media.

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