En medio de megaconstrucciones en Colombia, el proyecto comercial Kristal Mall Cartagena, reconocido como el primer shopping resort de América Latina, confirmó la incorporación oficial de la cadena Homecenter.

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Con la adhesión de esta firma especializada en el mejoramiento del hogar, el complejo diseñado por Arquitectura y Concreto alcanzó el 60 % de su Área Bruta Arrendable.

Este paso acerca el megaproyecto a su punto de equilibrio económico, contabilizando actualmente 135 locales y 110 marcas aliadas vinculadas

Emplazado estratégicamente en la zona norte cartagenera, polo del crecimiento residencial y turístico, el recinto busca convertirse en el eje de servicios de la región.

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La vinculación de Homecenter atiende la demanda de insumos para las viviendas en expansión, atendiendo tanto a residentes locales como a la población flotante.

En su fase inicial, la tienda abarcará una superficie construida de 5.009 metros cuadrados, disponiendo sus secciones habituales de jardín, muebles y Car Center.

Atendiendo el dinámico desarrollo inmobiliario de la zona norte, la infraestructura contempla una expansión futura proyectada para duplicar su espacio hasta alcanzar 11.000 metros cuadrados.

Asimismo, la tienda integrará su plataforma digital de comercio electrónico con la atención presencial, ofreciendo un esquema de venta plenamente omnicanal para los compradores.

El levantamiento de Kristal Mall Cartagena, que apunta a ser el centro comercial más grande de Colombia, actuará como un catalizador financiero decisivo para la economía de todo el Caribe colombiano.

Durante la etapa cúspide de edificación, el centro comercial creará más de 1.000 puestos laborales directos e indirectos en el territorio departamental.

Paralelamente, la puesta en marcha de la nueva sede de Homecenter generará aproximadamente 60 empleos directos para la fuerza laboral local.

“La llegada de Homecenter envía un mensaje claro y contundente al mercado: Kristal Mall Cartagena es una realidad y se consolida como el principal centro comercial de la zona norte, contando ya con las principales marcas del ‘retail’ nacional e internacional. El acondicionamiento del hogar es una categoría muy relevante en zonas de expansión de vivienda, y con esta alianza queremos consolidar en una sola ubicación todas las soluciones para esta nueva Cartagena”, destacó Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto.

Sumado a la tecnología acuática de Crystal Lagoons, el complejo es una propuesta de transformación urbana más relevante de la costa caribeña.

La visión sostenible del proyecto se evidencia en el cumplimiento de parámetros ambientales orientados a lograr la acreditación internacional Leed de edificación ecológica.

En este frente ecológico, la llegada de Homecenter aporta un socio corporativo destacado por sus estrictos modelos de eficiencia operativa y responsabilidad social.

Con el soporte financiero de la Banca de Inversión Banco de Bogotá, la infraestructura integrará también espacios como Kristal Senior’s Club y Kristal Medical Center.

¿Cuál es el centro comercial más grande de Colombia?

El centro comercial más grande de Colombia por área construida es Viva Envigado, complejo ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Esta megainfraestructura dispone de 260.000 metros cuadrados construidos, integrando una extensa oferta comercial, gastronómica, de entrenamiento y espacios deportivos en un solo lugar.

El establecimiento alberga más de 500 locales comerciales, complejos de cine, parque de atracciones y una variada plazoleta de comidas para atender visitantes regionales.

En la capital del país, el recinto de mayor dimensión es el Centro Comercial Centro Mayor, ubicado en el sur de Bogotá.

Este complejo suma cerca de 245.000 metros cuadrados de construcción, posicionándose como el segundo complejo comercial con más extensión en el territorio nacional.

Centro Mayor cuenta con más de 300 marcas nacionales e internacionales distribuídas en plazas temáticas que facilitan el recorrido de los compradores diarios.

Igualmente, destacan en la lista nacional infraestructuras como Mallplaza NQS en Bogotá y Santafé, consolidando áreas superiores a los 200.000 metros cuadrados.

El constante crecimiento de estos megaproyectos responde a la dinamización del consumo, el turismo urbano y la expansión de grandes cadenas en el país.

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