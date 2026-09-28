El sector tecnológico y de servicios financieros en Colombia registró un movimiento de alto impacto con el anuncio de una alianza estratégica entre dos de los grupos empresariales más influyentes del país. Durante la realización del Claro Tech Summit 2026 en Cartagena, Claro Colombia y Grupo Aval hicieron oficial su unión para lanzar la billetera digital ‘Claro Pay’, una plataforma integradora de servicios financieros y conectividad.

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Esta iniciativa conjunta dará origen a la primera billetera móvil tipo ‘telco’ del territorio nacional, la cual operará directamente sobre la arquitectura tecnológica de dale!, la entidad de depósitos de bajo monto y plataforma de Banking as a Service (BaaS) de Grupo Aval. La solución busca ampliar el acceso de los colombianos a las finanzas digitales y acelerar la inclusión financiera bajo un modelo de arquitectura abierta e interoperable.

Alianza entre Claro y Grupo Aval en Colombia para pagos

La propuesta de valor de la renovada plataforma combina el alcance masivo, la infraestructura de telecomunicaciones y el portafolio de servicios digitales de Claro, con el respaldo bancario, normativo y tecnológico de Grupo Aval. Esta integración permitirá reunir en un solo aplicativo desde la gestión transaccional cotidiana hasta beneficios exclusivos en el consumo de telefonía e internet.

A través de la aplicación ‘Claro Pay’, los usuarios podrán realizar compras de paquetes de prepago móvil diferenciados, transferencias monetarias inmediatas, pagos de servicios públicos y facturas con esquemas de cashback o devolución de dinero, entre otras operaciones financieras habituales.

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Un diferencial clave dentro de este ecosistema digital será la oferta comercial orientada a la población en modalidad prepago. La plataforma habilitará la compra de paquetes de datos y voz con condiciones, tarifas y rendimientos especiales diseñados para optimizar el presupuesto del consumidor colombiano.

Además, la aplicación está concebida para estar al alcance de cualquier ciudadano en el país, sin importar su operador de telefonía ni su vinculación bancaria previa, garantizando un acceso democrático a la economía digital.

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Interoperabilidad mediante Bre-B y red presencial en todo el país

En el ámbito de la usabilidad y la dispersión de fondos, ‘Claro Pay’ se encuentra plenamente integrada con el sistema de pagos inmediatos Bre-B, lo que facilita el envío y recepción de dinero en tiempo real hacia y desde otras entidades del ecosistema financiero.

Para atender las necesidades de depósito y retiro de efectivo en efectivo, la plataforma contará con el soporte operacional de una red extendida que supera los 25.000 puntos físicos a lo largo y ancho de Colombia. Esta capilaridad territorial garantiza la presencia del servicio tanto en las principales ciudades como en municipios alejados.

Visión directiva de Claro Colombia frente a la inclusión digital

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, enfatizó que esta alianza responde al compromiso de transformar la manera en que los ciudadanos resuelven sus necesidades financieras diarias desde sus dispositivos móviles.

“Queremos que más personas puedan resolver necesidades financieras cotidianas desde el celular, mediante una experiencia sencilla y respaldada por las capacidades de Claro y Grupo Aval. Nuestra apuesta es integrar beneficios, conectividad, tecnología, y plataformas estables en una solución útil para el día a día”, sostuvo el directivo durante la presentación oficial del proyecto en Cartagena.

dale!, del Grupo Aval, tendrá nuevos servicios en Colombia

El sustento técnico de esta solución recae en la infraestructura transaccional de dale!, la fintech de Grupo Aval especializada en soluciones BaaS. Esta alianza le permite a ‘Claro Pay’ operar sobre un marco normativo, regulatorio y de ciberseguridad sólido y escalable.

Gracias a esta arquitectura en la nube, la billetera móvil cuenta con la capacidad de procesar volúmenes masivos de transacciones simultáneas con altos estándares de disponibilidad y estabilidad operacional.

Por su parte, la presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, destacó la trascendencia de la alianza dentro del marco del ecosistema de finanzas abiertas (Open Finance) que promueve la organización bancaria.

“Esta alianza suma el alcance de un líder en telecomunicaciones como Claro con la potencia de nuestro ecosistema digital y la flexibilidad de dale! La tecnología es el verdadero habilitador para romper barreras. Juntos estamos poniendo al servicio de los colombianos una herramienta ágil y segura que simplifica el manejo del dinero en el día a día”, afirmó la alta ejecutiva.

Integración progresiva con el ecosistema de Grupo Aval

Gutiérrez también anticipó que el lanzamiento de esta billetera telco abre las puertas para la incorporación continua de nuevos productos financieros del conglomerado empresarial a través de sus distintas entidades e hilos de red.

Esta visión de largo plazo proyecta integrar progresivamente créditos de bajo monto, seguros y productos de ahorro digital dentro de la misma experiencia de usuario de ‘Claro Pay’.

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