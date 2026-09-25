Claro y Grupo Aval anunciaron una alianza estratégica para fortalecer el ecosistema financiero digital en Colombia mediante la evolución de Claro Pay, que operará sobre la infraestructura de dale!, del Grupo Aval.

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La nueva propuesta integrará en una misma aplicación servicios financieros, conectividad y beneficios para los usuarios.

La plataforma permitirá realizar pagos, transferencias inmediatas, pago de facturas con cashback y compra de paquetes de telefonía móvil prepago.

Además, incorporará transferencias mediante Bre-B y contará con más de 25.000 puntos para depósitos y retiros de dinero.

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Claro Pay parte de una base de aproximadamente 3,06 millones de usuarios y busca ampliar las operaciones financieras que pueden realizarse desde el celular.

La alianza también pretende contribuir a la inclusión financiera, en un contexto en el que 62 % de los encuestados en Colombia afirma utilizar billeteras móviles.

Grupo Aval aportará la infraestructura de Banking as a Service (BaaS) de dale!, con capacidades financieras, regulatorias, tecnológicas y transaccionales. Por su parte, Claro suma su alcance en telecomunicaciones y conectividad.

La estrategia busca consolidar a Claro Pay como una plataforma financiera abierta que reúna servicios y beneficios en una sola aplicación.

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