Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Unos 170.000 beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) podrán acceder, desde octubre de 2026, a un subsidio temporal que se aplicará a la tasa de interés de sus créditos educativos. El anuncio señala que el beneficio estará dirigido exclusivamente a quienes se encuentren en la etapa de pago, mantengan sus cuotas al día y conserven un historial de cumplimiento adecuado.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información oficial del ICETEX, la entidad logró gestionar 51.605 millones de pesos adicionales para reactivar este subsidio, el cual tiene como finalidad reducir temporalmente la carga de intereses sobre los créditos educativos. Durante el periodo de aplicación, los préstamos seleccionados gozarán de una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cero puntos, lo cual se traducirá en una disminución significativa en el monto de las cuotas mensuales que los deudores deben pagar.

La medida iniciará en octubre de 2026 y estará vigente únicamente hasta que los recursos gestionados sean agotados, según datos divulgados por el ICETEX. De este modo, el subsidio constituye un alivio temporal y no implica una actualización o mejora permanente de las condiciones originales pactadas en los contratos de crédito educativo. Al terminarse el dinero disponible para el programa, a cada usuario se le aplicará nuevamente la tasa de interés establecida en su contrato original, que puede oscilar entre IPC más 7 % y hasta IPC más 12 %, dependiendo de la línea de financiación elegida.

Richard Caicedo, presidente del ICETEX, explicó que el enfoque principal de este alivio es favorecer directamente a las familias que en la actualidad están afrontando el pago de sus estudios financiados. La expectativa de la entidad, conforme lo declaró el directivo, es que "con hechos estamos logrando nuevos beneficios para que los colombianos que están pagando su crédito tengan una importante reducción en la tasa de interés”.

Para ser beneficiario, resulta indispensable que cada usuario esté en cumplimiento de todas sus obligaciones y mantenga disciplina en sus pagos. El alivio desaparecerá una vez concluidos los fondos, lo que significa que quienes no cumplan con los requisitos no podrán acceder y tampoco se verá afectada la continuidad de sus contratos actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el subsidio temporal de intereses para beneficiarios del ICETEX en 2026?

Este subsidio reducirá la tasa de interés de los créditos educativos a IPC más cero puntos para quienes estén al día y mantengan buen comportamiento de pago. Empezará a regir en octubre de 2026 y estará vigente hasta agotar los 51.605 millones de pesos asignados. Una vez se terminen los recursos, los préstamos volverán a la tasa original pactada, que varía entre IPC más 7 % y IPC más 12 %, según la línea de financiación.

¿Qué requisitos debe cumplir un beneficiario del ICETEX para acceder al alivio de intereses?

Para acceder al alivio, los usuarios deben estar al día en sus pagos y tener un historial positivo de cumplimiento. Solo quienes cumplen estas condiciones durante la etapa de pago tendrán acceso al subsidio temporal, que no modifica de forma permanente los términos contractuales originalmente pactados con el ICETEX.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.