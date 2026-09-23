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El próximo viernes, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicará los resultados individuales de más de 500.000 personas que presentaron el examen Saber 11 el pasado 26 de julio, correspondiente al calendario A. De acuerdo con la información oficial del Icfes, dichos resultados estarán disponibles a través de la página web de la entidad y son fundamentales para la culminación del bachillerato en el país. Además, el Icfes advierte a la comunidad educativa que eviten caer en engaños relacionados con supuestas filtraciones, pues recalcan que aún no han divulgado los resultados oficiales.

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El examen Saber 11, también conocido como prueba Icfes, se aplica dos veces al año y busca evaluar la calidad de la educación que reciben los estudiantes que terminan la secundaria. Según el Icfes, el análisis de estos resultados permite identificar fortalezas y aspectos por mejorar tanto para los estudiantes, como en los colegios y en el sistema educativo en general. Los resultados individuales estarán disponibles a partir del 25 de septiembre en la página oficial del Icfes: https://www.icfes.gov.co/resultados.html.

Para interpretar los resultados del examen, el informe oficial incluye diversas estadísticas. El puntaje global es el valor más visible, que va de 0 a 500 puntos y corresponde al promedio ponderado de cuatro áreas de conocimiento principales: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales, cada una con una ponderación de 3, mientras Inglés tiene una ponderación de 1. Así, el puntaje global resume el desempeño del estudiante en todas las áreas evaluadas.

Otro indicador importante es el percentil, que señala la posición del estudiante frente al resto de personas que presentaron la prueba; este dato informa el porcentaje de estudiantes con resultados inferiores. Por ejemplo, un percentil de 70 indica que el estudiante obtuvo un resultado mejor que el 70 % del total de quienes presentaron el examen.

Finalmente, los niveles de desempeño detallan las habilidades y conocimientos que los estudiantes demuestran, clasificados de 1 a 4, mientras que en el área de inglés existe un nivel adicional denominado B+. El análisis por niveles se repite para cada una de las áreas evaluadas, permitiendo una lectura detallada de los logros individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar y entender los resultados del Icfes Saber 11 en Colombia?

Para consultar los resultados, usted debe ingresar a la página web oficial del Icfes y buscar la sección de resultados individuales. Allí verá el puntaje global, el percentil y los niveles de desempeño por área, elementos que permiten identificar en qué aspectos académicos sobresale o requiere mejorar el estudiante.

¿Qué significa el percentil en los resultados del examen Saber 11?

El percentil es la posición relativa de un estudiante frente al total de examinados. Si un estudiante está en el percentil 70, significa que superó en puntaje al 70 % de sus pares. Este dato es fundamental para comprender el desempeño propio en comparación con el resto del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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