Por: Portal Bogotá

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En la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, tres familias experimentaron una transformación significativa en su día a día gracias al programa 'Mejora Tu Casa', liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Este programa forma parte del Plan de Vivienda 'Mi Casa en Bogotá' y se orienta a mejorar las condiciones físicas de viviendas, permitiendo así que más hogares cuenten con espacios más dignos, habitables y seguros. Según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá, las nuevas intervenciones han permitido superar deficiencias como la humedad, ausencia de acabados y falta de comodidad, dando un giro positivo en la calidad de vida de sus beneficiarios.

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Uno de los casos destacados es el de Edilma María Villalobo, quien, con su familia, por fin vio terminado el segundo piso de su vivienda, que durante años permaneció en obra negra. Gracias a la intervención, ahora cuenta con pisos, paredes y cielo raso en policloro de vinilo (PVC), haciendo este espacio habitable y confortable. La historia de Luz Myriam Rojas también muestra cómo los procesos de mejora pueden cambiar la salud y bienestar familiar. Rojas, después de más de dos décadas habitando una casa en obra gris, logró, mediante el apoyo comunitario y subsidios, acabar con problemas recurrentes de humedad, mejorar acabados y renovar su cocina y baños.

Por su parte, Carlos Julio Gutiérrez, quien trabaja como oficial de construcción, se benefició con la instalación de perfiles metálicos, teja arquitectónica y caballetes, elementos que optimizaron el aislamiento térmico y la seguridad de su hogar. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, la vivienda de Carlos, entregada hace medio siglo por su abuela, continúa siendo un proyecto familiar en desarrollo gracias a estos apoyos institucionales.

Estas historias son solo una muestra de los avances del programa en la localidad: ya se han completado 26 mejoramientos y se han otorgado 58 subsidios adicionales en San Cristóbal. Además, de acuerdo con la información oficial, las intervenciones no solo se enfocan en la comodidad sino también en la sostenibilidad. Bogotá se posiciona como primera ciudad del país en certificar los mejoramientos de vivienda con el sello CASA Mejoramientos, otorgado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). Los beneficiarios reciben dispositivos ahorradores de agua y energía, iluminación LED, sanitarios eficientes y kits para separación de residuos, que permiten reducir el consumo y el impacto ambiental entre un 15 y un 30 %.

¿Cómo funciona el programa 'Mejora Tu Casa' en Bogotá y qué beneficios ofrece?

El programa, impulsado por la Secretaría Distrital del Hábitat, interviene viviendas que requieren mejoras estructurales o de habitabilidad, brindando materiales y dispositivos modernos, y apoyando la ejecución con criterios de sostenibilidad. Entre sus beneficios se cuentan mejoras en salud, confort, seguridad, ahorro de recursos y contribución a la economía local mediante la compra de insumos y contratación de mano de obra.

¿Qué es el sello CASA Mejoramientos y por qué es importante para las viviendas de Bogotá?

El sello CASA Mejoramientos es una certificación reconocida a nivel nacional, otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), que valida que las intervenciones en vivienda cumplen estándares ambientales y de eficiencia. Su importancia radica en promover tecnologías y prácticas sostenibles, garantizando ahorro en consumo de agua y energía, y fomentando el cuidado ambiental en el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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