El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,3 registrado este miércoles 23 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, menor a 70 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 3,89° de latitud y -75,69° de longitud.

De acuerdo con el reporte, el sismo fue registrado por 10 estaciones y, por ahora, el estatus del evento es automático. El informe señala un RMS de 1,4 segundos y un gap de 203 grados.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se originó el movimiento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 17 kilómetros; San Antonio, a 23 kilómetros, y Chaparral, a 29 kilómetros.

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El SGC es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia y de reportar las características de estos eventos. La información corresponde al registro inicial del movimiento, por lo que algunos datos podrían ser ajustados posteriormente tras una revisión técnica.

Hasta el momento, el reporte suministrado no incluye información sobre daños materiales, personas afectadas o emergencias relacionadas con el sismo.

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