Un sismo de magnitud 3,1 se registró este martes 22 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 12:42 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

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El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, con coordenadas de 3,86° de latitud y -75,64° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios más cercanos al punto donde se originó el sismo fueron Roncesvalles, ubicado a 17 kilómetros; San Antonio, a 18 kilómetros, y Chaparral, a 23 kilómetros.

El evento fue analizado y confirmado mediante información recopilada por 29 estaciones de monitoreo. El SGC clasificó el reporte como manual, con un RMS de 0,7 segundos y un gap de 59 grados.

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Por su magnitud, el sismo fue de intensidad baja. El reporte del SGC permite establecer su ubicación, profundidad y características técnicas, aunque la percepción del movimiento puede variar dependiendo de la cercanía de las personas al epicentro y de las condiciones del terreno.

Hasta el momento, la información suministrada corresponde exclusivamente al registro sísmico del SGC y no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.

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