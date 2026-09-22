Mientras que Colombia sigue atenta por los temblores, el gobernante de uno de los municipios más afectados por el terremoto reconoció cómo cayó en una estafa por alguien que ofreció supuestas ayudas.

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Un delincuente suplantó la identidad de un senador de la República para establecer contacto directo con Roberto Jiménez, alcalde de Dosquebradas (Risaralda).

Jiménez relató en rueda de prensa que el estafador prometió el envío de multimillonarios auxilios destinados a cubrir las necesidades urgentes de los pobladores del municipio.

Según contó, el único requisito exigido consistía en que la administración local asumiera los gastos logísticos de traslado del cargamento desde Bogotá hasta Dosquebradas, segunda ciudad más afectada y sin subsidios hasta ahora luego del terremoto del 10 de agosto.

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Conmovido por la dura crisis de la zona, el gobernante otorgó credibilidad al ofrecimiento y giró los fondos solicitados, aclarando que recibió ese presunto contacto por parte del Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Sin embargo, el ofrecimiento resultó falso: el parlamentario en cuestión no existía, las provisiones eran inexistentes y el pago terminó hurtado por la persona que hizo la oferta.

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Los organismos judiciales adelantan las pesquisas para rastrear el paradero del delincuente y esclarecer los detalles de este engaño en un municipio con miles de damnificados.

Roberto Jiménez Naranjo es el actual alcalde de Dosquebradas para el periodo constitucional 2024–2027. Avalado por el sector político independiente, obtuvo el triunfo en las elecciones regionales celebradas a finales de 2023. Su llegada a la administración municipal marcó una nueva etapa para esta localidad industrial del Eje Cafetero.

Su plan de gobierno está enfocado en el desarrollo urbano, la seguridad ciudadana y la reactivación económica del municipio. Asimismo, su gestión ha centrado esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura vial y la optimización de los servicios públicos. Las políticas locales buscan responder al rápido crecimiento poblacional que registra este territorio colindante con Pereira.

Jiménez Naranjo cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública y social de la región. Durante su liderazgo institucional ha promovido proyectos orientados a la generación de empleo y al apoyo a los emprendimientos locales. .

¿Cómo evitar estafas con falsas ofertas?

Prevenir fraudes financieros y falsas ofertas exige adoptar hábitos estrictos de verificación cibernética y desconfiar de beneficios extraordinarios anunciados por canales informales.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar promociones irrealmente lucrativas, empleos milagrosos o subsidios estatales urgentes para captar la atención de víctimas desprevenidas.

Exigir pagos por adelantado para formalizar trámites administrativos o asegurar supuestos premios constituye la señal de alerta más frecuente en esquemas fraudulentos.

Validar la identidad del remitente a través de canales institucionales antes de enviar dinero o proporcionar datos personales resulta indispensable.

Acceder a las plataformas web oficiales escribiendo la dirección de dominio directamente en el navegador evita ingresar a sitios falsos creados para suplantar identidades.

Ignorar mensajes sospechosos con enlaces acortados o solicitudes urgentes enviadas por aplicaciones de mensajería instantánea protege los activos financieros digitales de accesos no autorizados.

Monitorear periódicamente los estados de cuenta bancaria e instalar soluciones antivirus actualizadas en los dispositivos móviles previene la filtración no autorizada de credenciales personales.

Activar mecanismos de autenticación de dos factores en plataformas financieras y redes sociales añade una capa protectora indispensable contra cualquier intento de intrusión digital.

Consultar las listas oficiales de entidades reguladas permite confirmar la legalidad de cualquier empresa que ofrezca servicios financieros, comerciales o de empleo.

Reportar los intentos de fraude ante las autoridades competentes ayuda a bloquear portales maliciosos y fortalece la seguridad ciudadana en entornos digitales.

Adoptar medidas preventivas rigurosas garantiza la protección del patrimonio económico personal frente a los métodos cambiantes de la delincuencia informática contemporánea.

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